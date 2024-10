Urzeitelefant und Spinosaurus: Giganten der Urzeit erstmals in München

Die größte Messe für Mineralien, Fossilien und Edelsteine wartet in diesem Jahr mit gleich zwei sensationellen Urzeit-Exponaten auf: Neben einem 20 Meter großen Spinosaurier-Modell - einem der größten Raubsaurier - werden die Knochen der Erdinger Urzeitelefanten auf der Munich Show - Mineralientage München vom 24.-27. Oktober 2024 erstmals öffentlich ausgestellt.

Die Überreste der Urzeitelefanten wurden bei Erding in Bayern entdeckt, haben weltweit Aufmerksamkeit erregt und gelten als wissenschaftliche Sensation.



Die Überreste der Urzeitelefanten wurden im Frühjahr 2023 nahe Erding von Peter C. Kapustin, Betreiber des Urzeitmuseums in Taufkirchen an der Vils, und seinen Söhnen entdeckt. Die Fossilien der Gattung Deinotherium, darunter ein zu 70 Prozent erhaltenes Jungtier, gelten als Meilenstein der Paläontologie. Die herausragende Erhaltung der Funde ermöglicht Wissenschaftlern neue Erkenntnisse über die Entwicklung und das Verhalten dieser vor rund zehn Millionen Jahren in Bayern lebenden Tiere. Besonders spannend ist die Hypothese, dass die Elefanten möglicherweise gezielt bestimmte Orte zum Sterben aufsuchten, ähnlich wie heutige Elefanten.

Neben den Elefantenfossilien wurde ein "Urzeitfriedhof" mit Überresten von Säbelzahnkatzen, Nashörnern und weiteren Tieren der prähistorischen Fauna entdeckt. Diese Funde eröffnen Forschern neue Möglichkeiten, die damalige Tierwelt und die ökologischen Bedingungen in Bayern zu rekonstruieren.

Sonderschau: Urzeitriesen zum Greifen nah

Auf der Munich Show 2024 wird den Besuchern in Halle A4 eine eigens eingerichtete Sonderschaufläche geboten, die neben den imposanten Elefantenfunden auch detaillierte Informationen zur Lebenswelt dieser Tiere und den weiteren Funden der Kapustins präsentiert. Peter C. Kapustin selbst wird vor Ort sein, um Einblicke in die Ausgrabungen zu geben und die Bedeutung der Funde zu erläutern.

Spinosaurus: Eine Münchner Ikone kehrt zurück

Ein weiteres Highlight ist das lebensgroße Modell des Spinosaurus, das auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse angefertigt wurde. Nachdem das einzige vollständige Skelett des Spinosaurus im Zweiten Weltkrieg in München zerstört wurde, ist dieses Modell das erste seiner Art in Europa. Der Paläontologe und National Geographic Explorer Dr. Ibrahim Nizar betont die Bedeutung des Spinosaurus als "Münchner Ikone der Paläontologie" und hebt die wissenschaftliche Relevanz dieser Ausstellung hervor. So belegen die neuesten Erkenntnisse, dass der Spinosaurus ein echtes Wasser-Raubtier war, das hervorragend schwimmen konnte - im Gegensatz zu bisherigen Annahmen, dass er nur schwimmfähig war.

Ein Erlebnis für Wissenschaftler und Laien

Die Munich Show 2024 bietet sowohl Fachleuten als auch interessierten Laien die Möglichkeit, in die Welt der Urzeit einzutauchen. Vorträge und Führungen durch Experten wie Dr. Ibrahim Nizar vertiefen das Wissen über das Leben und die Ökosysteme dieser faszinierenden Giganten.

Mit der Präsentation des Spinosaurus und des Erdinger Urzeitelefanten schafft die Munich Show eine einmalige Verbindung zwischen der Ära der Dinosaurier und den Urzeitsäugetieren - ein Erlebnis, das die Grenzen der Wissenschaft mit einem faszinierenden öffentlichen Event verbindet.

Quelle: The Munich Show - Mineralientage München (ots)