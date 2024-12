Seidenstraße: Das nordostchinesische Harbin begrüßt Besucher mit besonderen Attraktionen aus Eis und Schnee

Die 26. Ausgabe der Harbin Ice and Snow World wurde am 21. Dezember in Harbin, der so genannten „Eisstadt" in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, eröffnet und markiert die Rückkehr eines der bekanntesten Winterthemenparks des Landes.

Gleich nach der Eröffnung strömten zahlreiche Besucher in den Park, und einige von ihnen standen Hunderte von Metern Schlange, um die beliebten Eisrutschen zu erleben. Neben der Eis- und Schneewelt Harbin wurden in Harbin auch viele andere winterliche Attraktionen geschaffen, um die Besucher zu begeistern. Am 17. Dezember wurde im Qunli-Musikpark ein riesiger Schneemann aufgestellt. Mit rotem Schal, roter Mütze und einem lächelnden Gesicht zog dieses alljährliche Wahrzeichen der Stadt Scharen von Touristen an. Auf dem Sophia-Platz und der Central Street watschelten und sangen zehn niedliche Pinguine aus dem Polarpark Harbin, um ihre Fans zu begrüßen. Im malerischen Gebiet von Sun Island wurde auf der 37. Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo eine 20 m hohe, wunderschöne Schneeskulptur von Sun Wukong, bekannt als der Affenkönig, enthüllt, mit einer majestätischen und kraftvollen Pose. Ein Bild mit gelben Rosen, die vor einem Einkaufszentrum in der Stadt in Eisblöcken eingefroren waren, ging in den sozialen Medien viral, als die Rosen aus der Eiswand herausbrachen und einen Wasserfall aus Blumen bildeten. Eine Reihe von Sonderveranstaltungen wie das 41. Internationale Eis- und Schneefestival von Harbin, der 51. Eislaternen-Kunstpark, der 7. Eis- und Schneekarneval am Songhua-Fluss, der 36. internationale Eisskulpturenwettbewerb und der 12. internationale kombinierte Eisskulpturenwettbewerb werden veranstaltet, um die Anziehungskraft der Aktivitäten von Harbin als Marke im Bereich Eis und Schnee zu fördern. Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)