Berge, Seen und Greens - dein perfekter Start in die Golfsaison

Golffreunde aufgepasst: Im Salzkammergut und im Salzburger Seenland startet die Golfsaison. Es erwartet dich ein unvergleichliches Spielvergnügen mit perfekt gepflegten Fairways, atemberaubenden Panoramen und glitzernden Seen als Kulisse.

Auf www.golfundseen.at findest du die besten Golfplätze der Region, eine Top-Auswahl an Golfhotels jeder Kategorie und attraktive Angebote für einen gelungenen Saisonstart.

Golfen zwischen Wasser und Gipfeln

Du stehst am Abschlag, das satte Grün unter dir, die Berge im Hintergrund, die sich im stillen Wasser des Sees spiegeln. Kein anderes Golfziel vereint die Schönheit der Natur so eindrucksvoll wie das Salzkammergut und das Salzburger Seenland. Ob am Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee, Traunsee, am Attersee oder am Mattsee - jeder Platz bietet ein individuelles Erlebnis, das sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler begeistert.

Perfekte Bedingungen für Dein Spiel

Jetzt, wo die Tage länger werden und die Natur in voller Blüte steht, sind die Plätze in Top-Zustand. Die Fairways präsentieren sich in sattem Grün und die Greens sind präzise gepflegt - beste Voraussetzungen für deine perfekte Golfrunde. Hier kannst du an deiner Technik feilen, dein Handicap verbessern, die Platzreife machen, oder einfach die ersten Runden der Saison genießen. Und das alles mit einer Kulisse, die jeder Scorekarte zusätzliche Schönheit verleiht.

Mehr als nur Golf - ein Erlebnis für alle Sinne

Nach der Runde ist vor dem Genuss! In der Region erwarten dich zahlreiche Möglichkeiten, deinen Golftag stilvoll ausklingen zu lassen. Ein Sprung in den erfrischenden See, Wellness in einem der Golfhotels oder ein entspanntes Dinner in den Golf-Restaurants - hier verschmelzen Sport und Erholung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Jetzt den Schläger schwingen!

Die Saison hat begonnen, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um die Golfschläger aus dem Winterschlaf zu holen. Golf & Seen vereint die besten Golfplätze der Region und sorgt mit attraktiven Angeboten für einen gelungenen Saisonstart. Also nichts wie raus auf die Fairways - die Berge, Seen und Greens warten auf dich!

Quelle: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee (ots)