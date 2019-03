Stauprognose für 8. bis 10. März:Rückreisewelle lähmt Verkehr im Süden

An diesem Wochenende werden die Staus ähnlich lang wie am Wochenende davor. Die Staugefahr ist im Süden Deutschlands besonders hoch: In Bayern und Teilen Baden-Württembergs enden die Faschingsferien. Sehr viele Reisende sind auf dem Rückweg aus dem Skiurlaub.

In Hamburg dauern die Frühlingsferien noch eine weitere Woche. Viele Urlauber, aber auch Wintersportler, die nicht an Ferientermine gebunden sind sowie viele Tages- und Wochenendausflügler zieht es weiterhin in die Alpen. Das sind die besonders belasteten Strecken: Großraum München



A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund

A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg

A 5 Basel - Karlsruhe



A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg



A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 81 Singen - Stuttgart

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, auf der italienischen Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route sowie an den Grenzen zu Bayern müssen ebenfalls Wartezeiten eingeplant werden. Quelle: ADAC (ots)

Anzeige: