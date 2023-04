Die TOGGO Tour 2023 geht los: Spiel, Spaß und Action in zehn deutschen Städten

Unvergessliche Erlebnisse garantiert: Vom 3. Juni bis zum 24. September bringt SUPER RTL die Serienstars der Kinder diesen Sommer im Rahmen der TOGGO Tour wieder in zehn deutsche Städte. Auf nahezu 4000 Quadratmetern sorgen ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit angesagten Music-Acts und zahlreiche Spielstationen in den TOGGO Themenwelten für Action und Mitmachspaß. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Mit dabei ist der allseits beliebte Buzzer Run vom genialen Tüftler Woozle Goozle, bei dem sich alles um Ausdauer und Geschicklichkeit dreht. SpongeBob Schwammkopf lädt wieder zum spielerischen Säubern des Meeres ein. Neu mit im Gepäck sind unsere Spielstationen zur National Football League wie der NFL Football-Parcours, mit denen die Kinder voller Spaß an die Sportart herangeführt werden. Aber auch die große Drachenfels-Attraktion von "Dragons - Die 9 Welten" und Alvinnns Skateboard-Wahnsinn bringen jede Menge Action mit.

In der Toggolino Spaßwelt haben auch die ganz Kleinen einiges zu entdecken: Hier können sie auf der Toggolino Tollwiese springen, toben und hüpfen, die PAW Patrol Zentrale erklimmen oder mit Peppa einen Erlebnisparcours meistern. Die mutigen Welpen der PAW Patrol, Hello Kitty und John von der Dino Ranch schauen sogar persönlich vorbei. In diesem Jahr neu ist der begehbare Foodie Truck vom Krümelmonster.

Auf der großen Bühne führen unter anderem die bekannten TOGGO Gesichter Vanessa Civiello, Simón Albers, Florian Ambrosius und Moritz Bäckerling den ganzen Tag live durch das abwechslungsreiche Programm. Von Stadt zu Stadt präsentieren verschiedene Künstler:innen wie Daniele Puccia, HaoFX und Iggi Kelly im Doppelpack mit Eske Hohlen ihre neusten Songs und Influencer Jannik Freestyle zeigt seine coolen Fußballtricks. Für aufregenden Tanz- und Mitmachspaß sorgen außerdem D!'s Kids Club mit einer eigenen Choreografie zum TOGGO Song und der Auftritt von Toggolino. Abgerundet wird die Show durch ein interaktives Quiz und der Woozle Goozle Geburtstagsparty mit einem gemeinsamen Geburtstagtanz sowie der TOGGO Tour Hauptverlosung mit vielen tollen Gewinnen.

Abseits der Bühne soll in diesem Jahr auch die Verpflegung nicht zu kurz kommen. Ein umfangreiches Food-Angebot und der TOGGO "Limo-Garten" laden zum Verweilen ein.

Die Termine der TOGGO Tour 2023 in der Übersicht:

Leipzig: Augustusplatz (im Rahmen des Stadtfests) - 03. - 04.06.2023

Erfurt: Theaterplatz (im Rahmen des Krämerbrückenfests) - 17. - 18.06.2023

Fürstenwalde: Spreeuferpark / Bullenwiese (im Rahmen des Stadtfests) - 01. - 02.07.2023

Gelsenkirchen: Berger See (im Rahmen des Sommerfestivals Schloss Berge) - 15. - 16.07.2023

Bremerhaven: Willy-Brandt-Platz - 22. - 23.07.2023

Saarbrücken: Bürgerpark (im Rahmen des Saarspektakels) - 05. - 06.08.2023

Bayreuth: Volksfestplatz (im Rahmen des Kinderfests) - 12. - 13.08.2023

Köln: Picassoplatz - 26. - 27.08.2023

Gütersloh: Hans-Werner-Hentze Platz und Theodor-Heuss-Platz - 16. - 17.09.2023

Weissenhäuser Strand: Festwiese - 23. - 24.09.2023

Quelle: SUPER RTL (ots)