Tourismus in Deutschland im Juni 2025: 3,8 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

Im Juni 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 50,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im Juni 2024.

Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Juni 2025 deutlich über Vorjahresniveau

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2025 gegenüber Juni 2024 um 7,4 % auf 42,8 Millionen zu. Ein Grund für den Anstieg dürften die Pfingstferien in einigen Bundesländern sein, die 2025 überwiegend im Juni lagen und 2024 im Mai gelegen hatten. Demgegenüber sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 12,7 % auf 7,6 Millionen. Letzteres dürfte daran liegen, dass im Juni 2024 die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland außergewöhnlich viele ausländische Touristinnen und Touristen angezogen hatte.

1. Halbjahr 2025: Übernachtungszahl leicht über Rekordniveau des Vorjahres

Im gesamten 1. Halbjahr 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe 223,3 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl leicht (+0,1 %) über dem bisherigen Höchstwert von 223,1 Millionen im 1. Halbjahr 2024. Der Anstieg auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen: Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 % auf 187,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 % auf 36,4 Millionen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)