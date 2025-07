Weltfriedenskonzert SOUND OF PEACE: Internationales Benefiz-Konzert als Zeichen des Friedens

Pünktlich zum Weltfriedenstag am 21. September 2025 wird es auf der Piazza Pio XII, vor der atemberaubenden Kulisse des Petersplatzes zu einem historischen Ereignis kommen:

Das Weltfriedenskonzert - SOUND OF PEACE, ein globales Benefizkonzert, welches internationale Musikgrößen zusammenbringt, um ein deutliches Zeichen für Frieden und Zusammenhalt zu setzen. Von Rom aus soll die Botschaft „Frieden beginnt in uns selbst“ in die ganze Welt hinausgetragen werden. Das Weltfriedenskonzert steht unter der Schirmherrschaft des Jubiläums 2025 – Heiliges Jahr und der Stiftung Fondazione Pro Musica e Arte Sacra.

Zwischen Petersplatz und Engelsburg werden sich Künstler und Musikliebhaber aus aller Welt vereinen, um gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

Das Konzert zelebriert die universelle Sprache der Musik als Brücke zwischen Kulturen und Generationen.

Das Weltfriedenskonzert - SOUND OF PEACE ist mehr als nur ein Konzert. Im Geiste des Zusammenhalts werden Spenden gesammelt, um humanitäre Projekte für Not leidende Kinder und Familien aus Kriegsgebieten sowie kulturelle Bildung und Projekte weltweit zu unterstützen.

Weitere Details zu den teilnehmenden Künstlern, dem Programm, den genauen Uhrzeiten, der Live-Übertragung und wie Sie dabei sein können werden in Kürze bekanntgegeben.

Save the Date: 21. September 2025 – Rom (Piazza Pio XII, zwischen Petersplatz und Engelsburg)

Quelle: Sound of Peace (ots)