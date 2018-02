Kreuzfahrten: Die kleinsten und schönsten Häfen der Welt

Immer größer, immer spektakulärer? Nein, es gibt auch den Gegentrend. Viele Kreuzfahrer suchen kleine Schiffe, die malerische Häfen anlaufen. Die kleinen und feinen Schiffe feiern ein Comeback und damit auch die kleinen Hafenstädte mit romantischem Zauber. Die geheimen Ankerplätze der Welt werden von Schiffen in Boutique-Größe angelaufen. Giganten wie die Oasis of the Seas und die Queen Mary 2 müssen draußen bleiben. Kreuzfahrten.de, das Online-Reisebüro für Seereisen, hat Gäste und Mitarbeiter befragt. Dies ist ihre Top-Auswahl an kleinen und pittoresken Häfen, sechs in Europa und zwei in Übersee.

Portofino/Italien - malerisches Ensemble

Portofino gilt als das teuerste Fischerdorf der Welt, eines der schönsten ist es auf jeden Fall. In der Bucht am Golf südlich von Genua liegt eine Luxusyacht neben der nächsten, überall strahlen Stars und Sternchen. Portofino versammelt in der Saison das Who is Who der Mode- und Filmwelt, der Reichen und Schönen. Wer mit einem Schiff einläuft, fühlt sich auserwählt. Die naturbelassene Bucht ist eingebettet in eine grüne Hügellandschaft. Kein Durchgangsverkehr, keine Industrieanlagen oder Hotelbunker stören das Bild der Idylle. Die kleinen Fischerhäuschen leuchten in erdig-frischen Farben von ockergelb bis zartrosa im sanften Sonnenlicht und die Villen in den Hügeln rahmen die Szene ein. Diesen zauberhaften Hafen besuchen unter anderem die Schiffe von Silversea Cruises, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises und anderer Luxusreedereien.

Korcula/Kroatien - mittelalterlicher Traum

Marco Polo wurde auf der zauberhaften Insel Korcula geboren und jeder fragt sich, warum er dieses schöne Fleckchen Erde verließ, um auf der Welt sein Glück zu finden. Dem Glück eines Besuchers, der Korcula mit einem Kreuzfahrtschiff anläuft, tut das keinen Abbruch. Das Eiland vor der Küste Süddalmatiens protzt mit Reizen. Duftende Pinien und Zypressen überziehen die Hügel. Palmen, Mandel- und Granatapfelbäume setzen exotische Akzente. Als Höhepunkt lockt die historische, von dicken Mauern umrahmte Altstadt von Korcula. Auf dem Weg durch die Gassen des 5.000-Seelen-Ortes vorbei am Bischofspalast, dem Arneri-Palast und der imposanten Kathedrale von Sveti Marko vergisst der Besucher die moderne Welt. Per Schiff kommen Gäste unter anderem mit Azamara Club Cruises, Ponant und CroisiEurope nach Korcula.

Capri/Italien - Insel der Sehnsucht

Capri ist die mit zehn Quadratkilometern große, hoch aufragende, aber winzige Felseninsel, die im Süden steil ins Tyrrhenische Meer abfällt. Dieser Felsenberg ist für viele ein wahrgewordener Traum voller Romantik und Schönheit. Die berühmte Blaue Grotte lockt einen nie endenden Strom von Besuchern um das azurne Wasser in dieser mystischen Höhle zu erleben. Capri ist eine üppig blühende Insel mit leuchtend weißen Häusern, im tiefen Blau des Meeres. Wie ein Magnet zieht die zauberhafte Piazzetta di Capri Menschen an. Sie sitzen im Schatten des Uhrenturms, schlürfen ihren Espresso oder nippen an einem Aperitif. Unter anderem Sea Dream Yacht Club fährt hin, Sea Cloud Cruises, und auch die MS Europa 2 von Hapag-Lloyd Cruises.

Kotor/Montenegro - Wunder der Natur

In der Bucht von Kotor hat die Natur einen der schönsten Häfen weltweit geschaffen. Schon vor 2.000 Jahren schätzten die Menschen diesen versteckten, malerischen Naturhafen und richteten einen Handelsplatz ein. Seeräubern und Piraten diente der vom Meer nicht einsehbare Hafen als Unterschlupf. Am südöstlichen Ende der Bucht, die sich fast 30 Kilometer lang wie ein Fjord ins Landesinnere schlängelt, liegt das Hafenstädtchen Kotor. Mächtige Gebirgszüge umrahmen die Stadt, die von der UNESCO als Weltkultur- und Naturerbe geadelt wurde. Mit dem Kreuzfahrtschiff kommen beispielsweise Gäste von TUI Cruises, MSC Kreuzfahrten, Holland America Line oder Princess Cruises. Passenderweise ist die Kirche von Kotor dem heiligen Nikolaus geweiht, dem Schutzpatron der Seefahrer.

Bonifacio/Korsika - spektakuläre Klippenstadt

Dicht an dicht drängen sich die Häuser hoch oben auf dem Kreidefelsen. Manche kleben wie Puppenhäuser auf den Klippen. Die Festungsstadt Bonifacio auf Korsika gilt wegen ihrer spektakulären Lage mit senkrecht ins Meer fallenden Kalkfelsen als eine der schönsten Stationen, die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer anlaufen können. Die Schiffe fahren in einen tief eingeschnittenen, malerischen Naturhafen ein, der auch Fischern und Yachtbesitzern als Unterschlupf dient. Von dort führt eine Treppe in die mittelalterliche Oberstadt, die im Jahre 828 vom toskanischen Grafen Bonifacio II. gegründet wurde und heute mit den engen Gassen und Kirchen verzaubert. Von der Stadtmauer bietet sich ein wunderbarer Blick über die glitzernde Wasserstraße bis zur Nachbarinsel Sardinien. Unter anderem Seabourn, Star Clippers oder SeaDream Yacht Club laufen Bonifacio an.

Santorin/Griechenland - Leben auf dem Vulkan

Sie gilt als eine der schönsten Inseln der Welt, zumindest aber ist sie eine der ungewöhnlichsten. Wer seinen Fuß auf Santorin setzt, betritt genau genommen den Kraterrand eines Vulkans. Das kleine griechische Archipel im tiefblauen ägäischen Meer ist vor vielen Hunderttausend Jahren durch Vulkaneruptionen entstanden. Der Krater hat sich mit dem Wasser der Ägäis gefüllt. Doch Santorin ist noch mehr: Das Inselarchipel ist eine wundervolle Komposition aus Himmel und Meer, aus schroffen Felsen und weißen Häusern im Kykladen-Stil, die mit der Sonne um die Wette leuchten. In den Hauptort geht es per Esel oder Gondel. Der Ausblick von dort prägt sich in das Gedächtnis ein. Es gibt kaum eine Reederei, die diese Insel nicht ansteuert.

Bora Bora/Französisch-Polynesien - Queen der Trauminseln

Die Wellen schlagen sanft an den Strand, die Lagune glitzert klar, die Luft ist weich und duftet nach Blumen. Auf Bora Bora, der Königin der Trauminseln, sind alle, die das Paradies suchen, am Ziel. Das Atoll zählt zu den Gesellschaftsinseln und liegt rund 250 Kilometer nordwestlich von Tahiti. Es ist ein Sehnsuchtsziel auch für Kreuzfahrer. Ob Tauchen, Schnorcheln oder Schwimmen mit Rochen - in den Wellen der Lagune rückt der Alltag in weite Ferne. Eine Entdeckungstour über die üppig bewachsene Hauptinsel ist ein paradiesisches Erlebnis. Kreuzfahrer gehen beispielsweise an Bord eines Schiffes von Windstar Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises, Princess Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises.

Kailua-Kona/Hawaii - Urlaubsort für Könige

Hawaii-Feeling pur verspürt, wer Kailua-Kona auf Big Island, der jüngsten und größten der hawaiianischen Inseln, mit einem Kreuzfahrtschiff anläuft. Über die Insel mit dem 4.200 Meter hohen Mauna Kea wölbt sich 350 Tage im Jahr ein wolkenloser Himmel, der das Meer tiefblau schimmern lässt. An der Westküste liegt Kailua-Kona, eine quirlige Seestadt an der Sonnenküste. Das einst verschlafene Fischerdorf war das Urlaubsdomizil der königlichen Familie Hawaiis. Heute findet dort der Ironman Hawaii, der berühmteste Triathlon der Welt, statt. Angelaufen wird die Insel unter anderem von Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Lines, Holland America Line oder Celebrity Cruises.

Quelle: Nees Reisen GmbH (ots)