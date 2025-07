Von Fasten bis Fine-Dining: Klinik Buchinger Wilhelmi bringt bei der NutriVention 2025 Ernährung, Genuss und Nachhaltigkeit an einen Tisch

Am 18. September 2025 lädt die Klinik Buchinger Wilhelmi in Überlingen am Bodensee zur NutriVention 2025 ein. Mit der NutriVention wird ein einzigartiger Raum für interdisziplinären Austausch und zukunftsweisende Ideen geschaffen.

Unter dem Leitgedanken From Ideas to Action bringt die Klinik Buchinger Wilhelmi führende ExpertInnen aus Ernährungsmedizin, Landwirtschaft, Gastronomie, Politik und Öffentlichkeit zusammen, um gemeinsam konkrete Lösungsansätze für eine gesunde und nachhaltige Ernährungskultur zu entwickeln. Freuen Sie sich auf Beiträge u.a. von: Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo, SSA (Senior Scientific Advisor) der Kliniken Buchinger Wilhelmi

Dr. Verena Buchinger, Chefärztin der Klinik Buchinger Wilhelmi am Standort Überlingen

Dr. Robin Mesnage, wissenschaftlicher Direktor der Kliniken Buchinger Wilhelmi

Dr. Christoph Reiber, dem Vorstand des Demeter-Landesverbandes

Jakob Mannherz und Balázs Tarsoly, dem bio-veganen Gärtner und dem Autor und Nachhaltigkeitsaktivisten

Mitgliedern der Hofgemeinschaft Heggelbach, dem Bundespreisträger für ökologischen Anbau

Andree Köthe, dem Sternekoch und Inhaber des Restaurants Essigbätlein in Nürnberg

Holger Stromberg, dem Sterne- und Fernsehkoch sowie ehemaligen Ernährungscoach der Deutschen Fußballnationalmannschaft

Manuel Reheis, dem Sternekoch und Chef-Koch im Restaurant Broeding in München

Dr. Rupert Ebner, dem Vorstandsmitglied von Slow Food Deutschland

Martin Hahn, dem Landtagsabgeordneten der Grünen und Sprecher für Agrarpolitik

Hubert Hohler, Küchenmeister und Gastronomieleiter der Klinik Buchinger Wilhelmi am Standort Überlingen Darüber hinaus werden innovative Projekte vorgestellt, die Synergien zwischen Medizin, Bildung, Landwirtschaft und Genuss aufzeigen. Veranstaltungsort: Klinik Buchinger Wilhelmi, Wilhelm-Beck-Str. 27, 88662 Überlingen Datum: 18. September 2025 | 09:00 - 18:00 Uhr Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Die Tagung findet auf dem Klinikgelände statt. Quelle: Buchinger Wilhelmi (ots)