Benzinpreis steigt deutlich: Auch Rohöl der Sorte Brent wieder teurer

Für die Fahrer von Benziner-Pkw wird das Tanken erneut deutlich teurer. Ein Liter Super E10 kostet laut Auswertung des ADAC bundesweit im Durchschnitt 1,271 Euro und somit 3,4 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Auch beim Diesel ist ein Preisanstieg zu verzeichnen: Aktuell kostet der Liter 1,107 Euro und damit 1,9 Cent mehr als in der Vorwoche.

Bei beiden Sorten vergrößerte sich damit die Preisdifferenz, die Anfang Mai noch unter 10 Cent lag, auf über 16 Cent. Die Erdölpreise erholen sich langsam von ihrem Einbruch wegen des Überangebots auf dem Weltmarkt und der Corona-Krise. So kostet ein Barrel der Sorte Brent derzeit rund 43 Dollar - das sind gut 3 Dollar mehr als vor Wochenfrist. Folglich klettern auch die Kraftstoffpreise.

Gerade angesichts steigernder Spritpreise empfiehlt der ADAC den Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr.



Quelle: ADAC (ots)