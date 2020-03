Rekordergebnis für den Tourismus in der Landeshauptstadt und Region Hannover im Jahr 2019

4,25 Millionen Übernachtungen in der Region Hannover, Tourismus in der Landeshauptstadt wächst auf 2,33 Millionen Übernachtungen! Der Tourismus in der Region Hannover war im Jahr 2019 so stark wie nie zuvor! Mit 4.254.598 Gästeübernachtungen zwischen Januar und Dezember konnte die Region die 4 Millionen-Marke bereits zum dritten Mal deutlich überschreiten.

Insgesamt sind es damit 203.959 Übernachtungen mehr als im Vorjahr. Mit 2.338.758 Gästeübernachtungen konnte auch die niedersächsische Landeshauptstadt die Übernachtungszahl des letzten Jahres nochmals um 88.513 Übernachtungen übersteigen.

Prozentual bedeutet das: Für das Jahr 2019 zählte der Landesbetrieb für Statistik ein Plus von insgesamt 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr für die insgesamt 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover. Die Landeshauptstadt erreichte ein Plus von 3,9 Prozent.

Oberbürgermeister Belit Onay freut sich über den erneuten Rekord: "Hannover hat immer Hauptsaison - und ist für immer mehr Menschen aus allen Regionen Deutschlands und vielen anderen Ländern attraktives Reiseziel. Wir sehen es fast täglich an den Besucher*innen im Rathaus und die Tourismuszahlen bestätigen das aufs Neue. Hannover punktet mit Veranstaltungen, Kultur, Sport und Gastronomie - und das nicht nur am Wochenende. Wie schön, dass sich immer mehr Gäste davon überzeugen!"

Beachtlich ist darüber hinaus die langfristige Steigerung der Übernachtungszahlen: So zählte Hannover beispielsweise im Jahr 1999 rund 1,1 Millionen Übernachtungen, die Region Hannover rund 2,2 Millionen. Im EXPO-Jahr stiegen die Übernachtungen dann auf 3,5 Millionen in der Region an. Diese Zahl konnte 2011 erstmals wieder überholt werden. In den folgenden Jahren stiegen die Übernachtungen in der Region dann kontinuierlich an, 2017 wurde erstmals die 4 Millionen-Marke überschritten.

"Die Region Hannover ist als touristisches Ziel längst kein Geheimtipp mehr. Ein tolles Kulturangebot, abwechslungsreiche Natur und attraktive Ausgehmöglichkeiten - immer mehr Menschen wissen, dass man hier gut ein paar entspannte Tage verbringen kann. Und das gilt nicht nur für die Landeshauptstadt, sondern auch für das Umland. Die Zeiten, in denen Besucherinnen und Besucher nur zur Messe kamen, sind vorbei - das spiegelt sich auch in den Übernachtungszahlen wider," freut sich Regionspräsident Hauke Jagau.

Deutlich zu erkennen ist, dass neben den Messebesuchern die Zahl der Kongresse, Corporate Events, Fach-Tagungen, aber auch die Anzahl der Freizeit-Touristen in der Region Hannover deutlich gestiegen sind. Die Vielzahl von Hotelneubauten und Gastronomieprojekten in Hannover zeigt die positive Entwicklung des Standortes Hannover. Die ersten neuen Hotelprojekte sind im Jahr 2019 bereits erfolgreich umgesetzt worden, jedoch in der aktuellen Statistik noch nicht berücksichtigt. "Die derzeit mehr als 20 sich in der Umsetzung befindlichen Hotelprojekte in das Marketing und den Vertrieb der Region Hannover zu intergieren, sowie die sich schon jetzt abzeichnenden massiven Rückgänge im Bereich des Tourismus für 2020 ff. zu kompensieren, wird unsere Heraufforderung für die nächsten Jahre sein. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus ist für die Region Hannover von nachhaltiger Bedeutung, derzeit sprechen wir von insgesamt über 2,6 Milliarden Euro touristischem Jahres-Brutto-Umsatz*," so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

9 Städte + 2 in Niedersachen

Auch die Mitglieder der Auslandsmarketing-Kooperation "9 Städte + 2 in Niedersachsen" (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel + die Autostadt in Wolfsburg und der Hannover Airport) freuen sich über Zuwächse bei den Übernachtungszahlen und somit auch bei den touristischen Umsätzen. Insgesamt verzeichneten die Städte eine Steigerung bei den Übernachtungen von 4,5 Prozent auf nun über 5,5 Millionen Gästeübernachtungen 2019. Besonders erfreulich ist das Plus von 4,8 Prozent bei den Übernachtungen aus dem Ausland - eine Bestätigung der internationalen Marketingaktivitäten der Kooperation.

Quelle: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (ots)