Mit dem Wohnmobil durch Bayerns Burgenlandschaft

Sie thronen hoch oben und faszinieren uns schon von weitem: herrschaftliche Burgen und Festungsanlagen. An solchen Orten kommen Landschaft und Geschichte, Kunst und Lebensart zusammen. Das Netzwerk BURG.MUSEEN.BAYERN inspiriert Reisende in Wohnmobilen und Caravans, auf einer Rundfahrt durch Bayern diese besonderen Orte zu besuchen und Mittelalter und Renaissance hautnah zu erleben.

Burghausen, Coburg, Grünwald, Landshut, Passau und Würzburg bieten eine faszinierende Verbindung von Erlebnis, Natur und Kunstgenuss. Eine Tour durch diese Orte punktet mit kurzen Strecken, vielfältigen Landschaften und kulturellen Highlights. So streift man durch die Natur und entdeckt in alten Gemäuern Wertvolles und Wundersames, Glanzvolles und Geschichtsträchtiges.

Burghausen

Die weltlängste Burg liegt idyllisch auf einem Bergrücken zwischen dem Fluss Salzach und dem Wöhrsee. Im Stadtmuseum in der Hauptburg laden drei neue spannende Ausstellungen dazu ein, das Leben im Mittelalter auf der Burg und die Stadtgeschichte zu entdecken. Die Zeitreise führt beispielsweise an den Hof von Herzogin Hedwig von Bayern-Landshut mit ihren herrschaftlichen Festen. Am besten testet man hier gleich das eigene Geschick im Turnier!

In Sichtweite der weltlängsten Burg ist der Stellplatz am Rande der Stadt ruhig und naturnah gelegen sowie sehr gut ausgestattet. Von hier aus ergeben sich wunderbare Spazier- und Radfahr-Möglichkeiten zu den Sehenswürdigkeiten Burghausens.

www.burghausen.de / www.visit-burghausen.com

Coburg

Oben angekommen, belohnt die Veste Coburg mit einem atemberaubenden Fernblick in alle Himmelsrichtungen - und mit Kunstsammlungen von unschätzbarem Wert! Die "Krone Frankens" bietet eine intakte Burganlage, prachtvolle historische Räume und die Reformatorenzimmer, die an Martin Luthers Aufenthalt hier erinnern. Bestaunt werden können die weltberühmten Cranach-Gemälde, die "Schatzkammer Glas" und die faszinierende historische Waffensammlung.

Der Stellplatz Vesteblick Coburg ist am grünen Stadtrand gelegen und bietet eine umfangreiche Ausstattung inkl. WLAN. Per Rad geht es in die Innenstadt oder auch hinaus in die freie Natur. Neben Veste und Stadt, die zu einem Ausflug einladen, befindet sich ein Schwimmbad in nächster Nähe.

www.kunstsammlungen-coburg.de / www.coburgmarketing.de / www.promobil.de

Grünwald

Nicht weit von München haben sich die Wittelsbacher ein Jagdschloss gebaut - und was für ein schönes! An den Hügel schmiegen sich die alten Mauern und im Inneren erwartet Sie ein buntes und interaktives Museum rund um "Burgen in Bayern". Hier wird die Geschichte der Burg Grünwald lebendig und hochwertige Ausstellungsstücke präsentieren das Leben auf bayerischen Burgen früher - von der Fliehburg bis hin zur romantischen Ritterburg.

Der Stellplatz München Thalkirchen liegt direkt an der Isar. Er bietet die Möglichkeit, die herrlich gelegene Burg Grünwald zu besuchen und mit einem Ausflug in die Stadt oder zu den Seen in Münchens schönem Süden zu verbinden.

www.archaeologie-bayern.de / www.campingplatz-thalkirchen.de

Landshut

Über der pittoresken Altstadt von Landshut erhebt sich die Burg Trausnitz. Ein Spaziergang führt hinauf zum mächtigen Herrschaftssitz. Hier befindet sich nicht nur ein Kleinod an versteckten Winkeln und wunderschönen Aussichtspunkten, sondern auch die Zauberwelt der Kunst- und Wunderkammer. Herzog Wilhelm V. von Bayern beeindruckte damit seine Gäste. Lassen auch Sie sich von den kunstvollen, exotischen und wundersamen Schätzen in Staunen versetzen.

Einen Stellplatz finden Sie auf dem kleinen Campingplatz auf der Isarinsel Mitterwöhr mitten in Landshut. Geboten wird gute Ausstattung in idyllischem Wiesenterrain mit altem Baumbestand, Naturgenuss pur und ein kurzer Weg mit dem Rad oder zu Fuß in die historische Altstadt.

www.burg-trausnitz.de / www.camping-book.com

Passau

Auf zur Veste Oberhaus! Zwischen Donau, Inn und Ilz erhebt sich die Burg mit ihrem herrlichen Ausblick. Und wenn es heißt "Faszination Mittelalter", dann ist hier einiges geboten! Zwischen Himmel und Erde kämpft, hofft und werkelt der Mensch und schreibt dabei Geschichte. Die kann man hier anhand der vielfältigen interaktiven Stationen, Inszenierungen und Ausstellungsstücke erleben. Nicht zuletzt durch die beeindruckende Veste selbst.

Der Stellplatz an der Ilzbrücke liegt direkt zu Füßen des Burgbergs. Von diesem kleinen Platz ist man auch zu Fuß schnell auf der Veste oder in der Passauer Innenstadt. Die sehr gute Ausstattung wird mit der Zentrumsnähe und der Lage direkt an der wildromantischen Ilz abgerundet.

www.oberhausmuseum.de / www.camping-passau.de

Würzburg

Die Festung Marienberg ist das Wahrzeichen Würzburgs. Zwischen Weinbergen und alten Mauern lädt das Museum für Franken dort zu einer Erkundungstour ein. Ob das Herz bei Werken Riemenschneiders, Cranachs d. Ä. oder Tiepolo oder bei Ritterrüstungen, Schwertern und Fahnen höherschlägt - hier gibt's was zu erleben! Nach dem Kulturgenuss kann mit herrschaftlichem Gefühl zur alten Mainbrücke und zum Weingenuss übergegangen werden.

Der Stellplatz in Würzburg bietet einen Blick auf den Main und die Altstadtkulisse Würzburgs ebenso wie eine sehr gute Ausstattung für mobil Reisende. Dennoch ruhig gelegen, sind die Innenstadt und zahlreiche Biergärten in wenigen Minuten zu Fuß über die historische Mainbrücke erreichbar.

www.museum-franken.de / www.wuerzburg.de

Quelle: Museum für Franken (ots)