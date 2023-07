Urlaub nach Maß am Bodensee

Der Bodensee ist seit langem ein beliebtes Ziel für Urlauber aus aller Welt. Das ist auch kein Wunder, denn die landschaftliche Schönheit der Destination ist weit bekannt. Noch dazu bietet der Bodensee vor der Kulisse einer imposanten Bergwelt eine vielfältige Palette an Erholungsmöglichkeiten und Freizeitangeboten. Traditionsreiche Städte wie Lindau, Konstanz und Bregenz laden zu Besuchen und Entdeckungen ein. Hochkarätige Festivals, Konzerte und Theateraufführungen sorgen für Abwechslung und bereichern das Kulturangebot.

Um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten optimal auszukosten, entscheiden sich viele Reisende für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus am Bodensee. Sie ziehen die Freiheit und die Privatsphäre der eigenen vier Wände der Anonymität und den räumlichen Beschränkungen eines Hotelzimmers vor. Gerade Individualisten, Familien mit Kindern oder Hundebesitzer wissen die Vorteile eines Ferienhauses oder einer Ferienwohnung zu schätzen. Hier können sie einen Urlaub nach ihrem Geschmack verleben ohne an lästige Einschränkungen gebunden zu sein.



Vielfalt erleben

Alle Ferienhäuser am Bodensee befinden sich in bevorzugter Lage, teils direkt am See, teils im idyllischen Alpenvorland und nur wenige Kilometer vom Wasser entfernt. Die Auswahl ist groß: Vom modernen Appartement über eine gemütliche Holzhütte bis hin zur luxuriösen Villa ist für jeden Geschmack und jedes Budget das richtige Feriendomizil dabei. Urlauber, die ein besonders exklusives Urlaubserlebnis suchen, entscheiden sich für ein Ferienhaus im Naturschutzgebiet mit eigenem Strand. So haben sie die Möglichkeit, direkt vom Haus aus schwimmen zu gehen oder zu diversen Wassersportaktivitäten aufzubrechen. Wer es gern etwas ruhiger angehen möchte, kann auch einfach nur auf der Terrasse oder im Garten sitzen, die gute Alpenluft genießen und so neue Kräfte für den stressigen Alltag sammeln.

Komfortable und stilvolle Unterkünfte

Neben einer ausgezeichneten Lage bieten die Ferienhäuser am Bodensee auch eine erstklassige Ausstattung und hochwertiges technisches Equipment. Passionierte Hobbyköche freuen sich über eine voll ausgestattete Küche, in der sie ganz nach Lust und Laune einen Imbiss oder mehrgängige Menüs zaubern können – alles dafür Notwendige finden sie auf den regelmäßig stattfindenden Wochen- oder Bauernmärkten. Auch Familien mit Kindern schätzen die Möglichkeit, nicht immer im Restaurant speisen zu müssen, sondern selbst zu kochen – nicht zuletzt, weil das erhebliche finanzielle Vorteile mit sich bringt. Ein stilvoll möblierter Wohnbereich sowie moderne Badezimmer gehören mit zur Standardausstattung der Ferienhäuser. Viele Urlaubsdomizile verfügen auch über einen Garten oder eine Terrasse, die sich perfekt für gemütliche Abende im Freien oder zum Grillen eignet. Auch Gruppen entscheiden sich gern für die Anmietung eines Ferienhauses, da das finanziell wesentlich günstiger ist als die Buchung mehrerer Hotelzimmer.

Von attraktiven Schnäppchenpreisen profitieren

Der Bodensee ist als Ferienziel sehr begehrt. Wer zu lange zögert und überlegt, riskiert, keine passende Unterkunft zu finden. Wer langfristig plant, ist dagegen klar im Vorteil. Frühbucher- und Erstbucherrabatte garantieren signifikante Preisvorteile, die 20 % und mehr betragen können. Dabei geht der Urlauber überhaupt kein Risiko ein, denn viele Angebote lassen sich kostenlos stornieren. Da lohnt es sich, schnell zu sein und sich sofort sein Traumhaus zu sichern. Aber auch Kurzentschlossene und spontane Urlauber können von attraktiven Preisnachlässen profitieren. Last Minute Angebote sichern dem Reisenden einen Urlaub zu einem Bruchteil des regulären Preises. Vermieter sind nämlich bestrebt, eventuell vorhandene Vakanzen aufzufüllen und offerieren so besonders günstige Rabatte.



Freizeitparadies Bodensee

Natürlich könnte der Reisende seinen ganzen Urlaub gemütlich im Liegestuhl auf der Terrasse oder im Garten seines Ferienhauses verbringen, aber andererseits wäre es doch allzu schade, wenn man sich die vielen Ausflugsmöglichkeiten und Freizeitangebote entgehen ließe. Vor allem im Sommer ist der Bodensee ein Paradies für Wassersportler. Ein Ferienhaus ist die ideale Basis, um von hier aus zu erlebnisreichen Unternehmungen zu starten. Bei einem Segeltörn über den See oder einer Kanu- und Kajaktour bieten sich dem Urlauber neue Perspektiven und Ausblicke auf sein Urlaubsziel. Die Windverhältnisse im Frühling und Herbst bieten erfahrenen Wind- und Kitesurfern ideale Bedingungen, während sich die Sommermonate sehr gut für Surfeinsteiger und Neulinge eignen. In dieser Jahreszeit sieht man auch viele Stehpaddler, die die neue Trendsportart SUP für sich entdeckt haben.

Die Region auf erlebnisreichen Ausflügen entdecken

„Landratten“ möchten die schöne Region vielleicht lieber abseits vom Wasser auf Ausflügen, erlebnisreichen Wanderungen und entspannten Radtouren entdecken. Rund um den See gibt es zahlreiche gut ausgeschilderte, abwechslungsreiche Strecken, die zu Erkundungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad einladen. Spannende Ausflugsziele gibt es am Bodensee mehr als genug! Das Ravensburger Spieleland bietet in acht Themenwelten über 70 Attraktionen für die ganze Familie. Ein ganz besonderes Highlight ist die Blumeninsel Mainau. Zwischen April und Oktober verwandelt sich die ganze Insel in ein zauberhaftes Blumenparadies. Aber auch in den anderen Monaten gibt es in den Städten rund um den Bodensee zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und tolle Events. Mit zu den weit über die Grenzen der Region bekannten gehören die Bregenzer Seefestspiele, die ein Highlight für jeden Kulturinteressierten darstellen.

