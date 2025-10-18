Adventszauber auf dem Rhein: Großes Adventsprogramm der KD startet ab 21. November

Ob Adventsbrunch, Nachmittagsfahrt mit Nikolaus oder all-inclusive Abendfahrt - 2025 können Freunde, Familien und Arbeitskollegen wieder gemeinsam besinnliche Stunden auf dem Rhein verbringen. Besondere Genussmomente versprechen die Abende mit Konrad Beikircher und Jürgen Becker sowie der neue "Dinner Moment" als ganz besonderes Silvester Special.

Tausende Lichter, ein lebensgroßes Rentier und riesige Christbaumkugeln von fast einem Meter Durchmesser: Wer zur Adventszeit die festlich geschmückten Eventschiffe der KD in Köln und in Düsseldorf betritt, taucht ein in ein riesiges Weihnachtswunderland. Bei heißem Punsch, duftenden Waffeln und winterlichen Buffets lässt sich das Stadtpanorama fernab vom innerstädtischen Trubel genießen. Ab 21. November startet die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt in ihr beliebtes Adventsprogramm.

Stimmungsvolle Momente auf dem Rhein

Für den perfekten Adventssonntag mit Freunden oder der Familie bietet die KD vom 23.11. bis 21.12. ein umfangreiches Brunchbuffet inklusiver dreistündiger Schiffstour für 49 Euro (Kinder 24 Euro). Welcome-Sekt, Kaffee und Tee sowie Live-Musik sind ebenfalls im Preis enthalten.

Ein besonderes Tageshighlight sind die zweistündigen Nachmittagsfahrten der KD im Advent, dienstags bis sonntags um 15.30 Uhr. Mit an Bord ist der Nikolaus und bringt Geschichten und Geschenke für die kleinen Gäste mit. Bei besinnlicher Live-Musik und weihnachtlichen Leckereien finden die großen Gäste Entspannung. Die Tickets kosten 26 Euro (Kinder 9 Euro).

Nachtschwärmer und Genießer kommen bei den all-inclusive Abendfahrten auf ihre Kosten. Dienstags bis samstags lichten die imposant funkelnden Eventschiffe MS RheinMagie und MS RheinFantasie in Köln sowie MS RheinGalaxie und MS RheinPoesie in Düsseldorf um 20.00 Uhr die Anker. Während der abendlichen Schiffstour entlang der beeindruckenden Kulisse können sich die Gäste auf ein reichhaltiges und saisonal stimmiges Buffet freuen. Für beste Unterhaltung sorgt die Live-Band. Im all-inclusive Preis ab 89 Euro sind Softdrinks, Wein und Bier bereits enthalten. Das Angebot eignet sich hervorragend für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern.

Eventhighlights an Bord

Eine ironisch-komische Einstimmung auf das Weihnachtsfest liefert Konrad Beikircher den Gästen am 30. November in seinem Programm "Sternstunden". Am 14. Dezember betritt mit Kabarettist Jürgen Becker ein weiterer Stammgast die Bühne an Bord der KD in Köln. "Die Ursache liegt in der Zukunft" lautet der Titel seines Programms. Ein 3-Gang-Menü sowie ein Welcome-Sekt ist bei beiden Events inklusive, Tickets 92 Euro.

Das "Original Krimidinner" gastiert am 7. Dezember in Köln sowie am 30. November und 14. Dezember in Düsseldorf auf den KD Eventschiffen. Den schaurig-schönen Dinnerspaß gibt es für 92 Euro inklusive 3-Gang-Menü. Eine schöne Portion Glamour verspricht die musikalische Show "Hollywood Night" in Düsseldorf am 7. Dezember.

Die letzte Nacht des Jahres auf dem Rhein zu verbringen, ist und bleibt ein echter Klassiker im Angebot der KD. Zur Auswahl stehen Silvester Partyschiffe mit DJ inklusive Getränke ebenso wie ein all-inclusive Gala-Abend mit Live-Band. Neu im Angebot ist die Veranstaltung "Dinner Moment Silvester Special" inklusive 4-Gang Menü, DJ und Live-Act. Tickets für die verschiedenen Silvesterveranstaltungen der KD sind erhältlich ab 149 Euro pro Person.

Eventkreuzfahrten im Advent

Seit letztem Jahr neu im Angebot der Köln-Düsseldorfer sind die Eventkreuzfahrten an Bord der "KD Moment". Die "KD Moment" gehört seit April 2024 zur Flotte und ist das erste eigene Hotelschiff der KD seit Ende der 90er Jahre.

Die Kurzkreuzfahrten mit zwei bis drei Übernachtungen stehen unter besonderen Mottos und finden ausschließlich an Wochenenden statt. Bei den sogenannten "Magic Moments" erleben die Gäste in der Winterzeit stimmungsvolle Stunden auf dem Hotelschiff und an Land. Vom 19. bis 21. Dezember geht es zum Weihnachtsmarktbesuch an den Mittelrhein nach Koblenz. Über Weihnachten legt die KD zu einer 4-tägigen Festtagsreise entlang des Mittelrheins mit Stationen in Rüdesheim, Koblenz und Bonn ab, Vollpension an Bord inbegriffen. Drei Übernachtungen in einer Außenkabine kosten ab 599 Euro pro Person. Die Silvesterreise ist bereits ausverkauft.

Die neuen Termine der Eventkreuzfahrten für 2026 mit Partyreisen, Beachtrips und verschiedenen Kurzreisen in die Niederlande und an den Mittelrhein sind bereits buchbar.

Quelle: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (ots)