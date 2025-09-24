TRAVELBOOK AWARD 2025: Das sind die Trendziele der kommenden Reisesaison

Am Dienstagabend, 23. September 2025, hat TRAVELBOOK, Deutschlands größtes Online-Reisemagazin, bereits zum vierten Mal den TRAVELBOOK AWARD verliehen und damit die Trendreiseziele für die kommende Saison in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die Verleihung fand bei Axel Springer in Berlin vor Gästen aus der Reise- und Tourismusbranche statt.

Erstmals entschied beim TRAVELBOOK AWARD 2025 in erster Linie die Community im Rahmen eines Online-Votings. Rund 150.000 Stimmen wurden über alle Kategorien hinweg durch die Leserinnen und Leser abgegeben. Das sind die diesjährigen Gewinner:

Die Auvergne in Frankreich ist "Beste Camping-Region Europas"

Den Titel "Beste Camping-Region Europas" hat die Auvergne in Frankreich gewonnen. Sie lockt mit einer einzigartigen Vulkanlandschaft im Herzen Frankreichs - über 80 erloschene Vulkane zählen zum UNESCO-Welterbe. Mit über 400 Campingplätzen - von schlicht bis komfortabel - ist die Region bestens auf Camper eingestellt.

Das Okavango-Delta in Botswana ist "Bestes Reiseziel für eine nachhaltige Safari"

Das Okavango-Delta in Botswana hat sich in der Kategorie "Bestes Reiseziel für eine nachhaltige Safari" durchgesetzt. Mit seiner einzigartigen Landschaft - dem größten Binnendelta der Welt - ist es ein geschütztes UNESCO-Welterbe. Hier leben zahlreiche bedrohte Tierarten wie Nashörner, Geparden oder Afrikanische Wildhunde neben Elefanten, Flusspferden und Löwen. Der Tourismus ist streng reguliert, wodurch kleinere Lodges, Camps und Öko-Initiativen den Lebensraum bewahren und auf erneuerbare Energien sowie lokale Ressourcen setzen.

"Beste Geheimtipp-Region Europas" ist die Hohe Tatra

In dieser Kategorie hat die Hohe Tatra gewonnen. Das in der Slowakei und Polen gelegene Gebirge bietet eine imposante Hochgebirgslandschaft, die den Alpen ähnelt, aber weniger überlaufen und preiswerter ist. Dank guter Erreichbarkeit aus Deutschland ist die Tatra ein ideales Ziel für Natur- und Sportfans, die ein authentisches Alpen-Feeling abseits der Massen suchen.

"Schönste Altstädte in Deutschland, Österreich und der Schweiz"

Mit ihren zahlreichen Stimmen haben die TRAVELBOOK-Leser auch über die schönsten Altstädte in Deutschland, Österreich und der Schweiz entschieden. Die Gewinner sind Bad Wimpfen in Baden-Württemberg (Deutschland), Salzburg (Österreich) sowie Luzern (Schweiz).

Griechenland als "Gastfreundlichstes Land der Welt" ausgezeichnet

Kalimera! Zum gastfreundlichsten Land der Welt haben die TRAVELBOOK-Leser Griechenland gekürt. Auch TRAVELBOOK-Redakteurin Katharina Regenthal, die bereits seit ihrer Kindheit nach Griechenland reist, ist nicht nur von Land, sondern auch Leuten begeistert: "Schon als Kind ist mir aufgefallen, wie herzlich die Griechen sind - besonders den jungen Gästen gegenüber".

Nuno Alves, Chefredakteur der BOOK Family: "TRAVELBOOK inspiriert seit Jahren Millionen Menschen, neue Orte zu entdecken. Mit den neuen Publikumsvotings hat unsere Community ihre Stimme eingebracht und die Trendreiseziele der kommenden Saison mitbestimmt. Die Ergebnisse spiegeln nicht nur das Wissen und die Sehnsüchte unserer Leser wider, sondern geben zugleich auch interessante Impulse für die Branche".

Quelle: TRAVELBOOK (ots)