Staraufgebot für die After-Race-Konzerte beim Großen Preis von Abu Dhabi nimmt Gestalt an

Benson Boone, Katy Perry und Metallica treten beim Saisonfinale der Formel 1 auf. Weltklasse-Unterhaltung und Zugang zu lokalen Attraktionen machen das F1-Rennwochenende zu einem unvergleichlichen Gesamterlebnis.

Der Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix zieht weiterhin die größten Namen der Musikwelt an: Die Rockgiganten Metallica gesellen sich zu Pop-Ikone Katy Perry und dem aufstrebenden Star Benson Boone als Teil eines aufregenden Line-ups für die 2025 After Race Concerts.

Das von Ethara organisierte Programm „Yasalam presented by e& entertainment" ist dafür bekannt, die Formel-1-Saison mit führenden Künstlerinnen und Künstler in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ausklingen zu lassen.

Die Veranstaltung findet vom 4. bis 7. Dezember statt, und auch dieses Jahr wird es nicht anders sein als in den Jahren davor, denn drei außergewöhnliche Headliner sind bereits bestätigt und ein vierter wird noch bekanntgegeben.

David Powell, Chief Strategy & Business Development Officer bei Ethara, sagte: „Das Yasalam-Programm ist ein Höhepunkt des Rennwochenendes des Großen Preises von Abu Dhabi, und wir legen großen Wert darauf, jedes Jahr eine interessante Mischung von Künstlerinnen und Künstlern zusammenzustellen. Wir sind absolut zufrieden mit dem Programm für 2025 und freuen uns darauf, Fans aus der ganzen Welt zu vier Tagen unvergleichlicher Unterhaltung auf und neben der Rennstrecke begrüßen zu dürfen."

Obwohl das Rennen offiziell am Freitag, dem 5. Dezember, beginnt, öffnen die Tore des Yas Marina Circuit bereits einen Tag früher für den bei den Fans beliebten Pit Lane Walk und verschiedene interaktive Fan-Erlebnisse, bevor Benson Boone dann am Donnerstagabend die Party im Etihad Park eröffnet. Der charismatische US-Amerikaner hat sich mit seinem Retro-Stil und Hits wie Beautiful Things und Slow It Down eine große Fangemeinde erspielt.

Die Rock & Roll Hall of Famers Metallica bringen ihre donnernden Gitarren und Hardrock-Hymnen am Samstagabend auf die Bühne.

Katy Perry, der Weltstar mit Hits wie Firework, Roar und Teenage Dream wird die Show am Sonntagabend abschließen, nachdem die Zielflagge auf der Strecke geschwenkt wurde. Der Headliner am Freitagabend wurde noch nicht bekanntgegeben.

Aufbauend auf dem großen Erfolg des Rennwochenendes beim Großen Preis von Abu Dhabi 2024, das eine Rekordzahl von 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern – davon 110.000 bei den After-Race-Konzerten – anzog und bei den F1 Awards als „Best Event Spectacle" ausgezeichnet wurde, wird die Veranstaltung 2025 eine unschlagbare Mischung aus Spitzensport, Weltklasse-Unterhaltung und einzigartigen Fan-Erlebnissen bieten.

Der Zugang zu den After-Race-Konzerten ist exklusiv für Inhaberinnen und Inhaber von Eintrittskarten für den Großen Preis von Abu Dhabi reserviert, mit der Möglichkeit eines Upgrades auf den Golden Circle, um näher an der Bühne zu sein.

Alle After-Race-Konzerte sind im „Four-Day-Ticket" enthalten, ebenso wie der exklusive Zugang zu den zahlreichen Attraktionen des Yas Island, darunter Ferrari World, Sea World, Yas Waterworld, Warner Bros. World und andere kulturelle Sehenswürdigkeiten in Abu Dhabi wie Qasr Al Watan und Louvre Abu Dhabi.

Der Große Preis von Abu Dhabi ist das einzige Dämmerungsrennen im F1-Kalender und bietet ein spektakuläres und visuell beeindruckendes Saisonfinale.

Es wird erwartet, dass die Veranstaltung ausverkauft sein wird, denn die Nachfrage nach Eintrittskarten ist bereits jetzt so groß wie nie zuvor. Fans wird dringend empfohlen, so schnell wie möglich zu buchen.

Quelle: Ethara (ots)