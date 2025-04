Auf Zollverein wird's echt abgefahren! Rollschuhbahn in der ehemaligen Zentralwerkstatt eröffnet

Wo früher Funken flogen, gleiten glitzernde Rollen über feinsten Estrich: Die Zollverein-Rollschuhbahn hat am Samstag, 12. April 2025, ihre Türen geöffnet und bietet auf 600 Quadratmetern allen Rollschuhfans ausreichend Platz, um nach Herzenslust zu skaten. Sie haucht der ehemaligen Zentralwerkstatt der Zeche auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein eine Retro-Atmosphäre der 80er-Jahre ein.

Die Rollschuhbahn ist bis Sonntag, 27. April 2025 - also während der gesamten Osterferien - geöffnet. Wer keine eigenen Rollschuhe mitbringt, kann sich vor Ort ein Paar ausleihen, darunter auch Modelle mit leuchtenden Rollen.

Für zwei Wochen kehrt die Zollverein-Rollschuhbahn auf das Welterbe zurück und bringt von Neuling über fortgeschritten bis hin zum Vollprofi alle in Bewegung. Die Halle ist barrierefrei zugänglich und bleibt nur an Karfreitag, 18. April 2025, geschlossen. Ergänzt werden die regulären Laufzeiten durch sieben Workshops, eine Familiendisco und acht Rollerdiscos des Kooperationspartners SkateJam Dortmund - zum Beispiel unter dem Motto "Glitter & Glamour" am Donnerstag, 17. April 2025. Dann können Rollschuhfans im Duett mit den Lichtern über den Estrich gleiten und sich von den Beats der DJs einheizen lassen.

In dieser Rollschuhbahn-Saison wurde die ehemalige Zentralwerkstatt zudem erstmals mit Schwarzlicht ausgestattet und bringt Neonfarben und Weiß besonders zum Leuchten. Ebenfalls eine Neuheit: Die Familiendisco kommt am Sonntag, 13. April 2025, auf das Welterbe und sorgt schon tagsüber für farbenfrohen Fahrspaß. Während sich junge Rollschuhfans zur Familiendisco und am Ostermontag, 21. April 2025, beim Kinderschminken mit Motiven das Gesicht verzieren lassen können, hält die Stiftung Zollverein an ausgewählten Tagen eine kleine Aufmerksamkeit bereit: Wer sich am 16., 23. und 27. April 2025 die Rollschuhe anschnallt, verleiht der ehemaligen Zentralwerkstatt mit Knicklichtern und Leuchtbrillen selber ein buntes Disco-Feeling.

Die Stiftung Zollverein und SkateJam empfehlen, einen Helm sowie Knie- und Ellenbogenschützer zu tragen. Leih-Rollschuhe sind in den Größen 32 bis 47 verfügbar - manche von ihnen haben blinkende oder leuchtende Rollen; die Anzahl ist begrenzt.

Quelle: Stiftung Zollverein (ots)