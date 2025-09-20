Flanieren, Genießen, Gänsehautmomente erleben: der zweite Tag der Hamburg Cruise Days 2025

Und ewig lockt die Kreuzfahrt: Zehntausende zog es am Samstag bei wunderbarem Spätsommerwetter in den Hafen, um die Sehnsucht nach Meer zu stillen, das entspannte maritime Flair zu genießen und einen der Höhepunkte der 10. Hamburg Cruise Days 2025 zu erleben: die Große Hamburg Cruise Days Parade.

Hamburg, 14.09.2025 - Eine entspannte Flaniermeile mit einem vielfältigen Angebot aus Kleinkunst, Kulinarik und Reiseinformationen, authentische Hafenatmosphäre und pures Kreuzfahrtfeeling: Der zweite Tag der Hamburg Cruise Days lockte erneut zehntausende Menschen an die Hafenkante, um schließlich einen der Höhepunkte des Festivals zu erleben: die Große Hamburg Cruise Days Parade am Abend.

Gänsehautmomente im blau illuminierten Hafen

Acht Schiffe sind an den drei Veranstaltungstagen der 10. Hamburg Cruise Days zu Gast in Hamburg; fünf von ihnen reihten sich am Abend zur Großen Hamburg Cruise Days Parade auf: Mein Schiff 4 (TUI Cruises), AIDAperla (AIDA Cruises), MSC Preziosa (MSC Cruises), VASCO DA GAMA (nicko cruises) und MS Sans Souci (PLANTOURS Kreuzfahrten).

Vor der stimmungsvollen Kulisse des Blue Port Event und begleitet von Musik und Moderation zog die Parade mit 16 ausgewählten Begleitschiffen und angeführt von drei Hadag-Fähren elbabwärts - ein einmalig stimmungsvolles Erlebnis, für das sich die Besucher:innen schon Stunden zuvor am Hafenrand versammelt hatten, um sich die besten Aussichtsplätze zu sichern oder die navigatorisch anspruchsvolle Aufreihung mitzuerleben. Ein spektakuläres Feuerwerk über der Elbe bildete den krönenden Abschluss des Abends. Drei der fünf Kreuzfahrer - Mein Schiff 4, AIDAperla und die VASCO DA GAMA - sind mit der Parade auch ausgelaufen und steuern nun ihre nächsten Ziele an.

Noch ein Tag Kreuzfahrtfeeling: der Sonntag

Zum Finale der Hamburg Cruise Days am Sonntag wartet noch ein besonderes Erlebnis auf Kreuzfahrt- und Schiffsfans: der Doppelauslauf zweier Kreuzfahrtschiffe. Gegen 19 Uhr wird die MSC Preziosa in Steinwerder ablegen und an der Elbphilharmonie auf die Norwegian Dawn treffen. Beide Schiffe ziehen dann, begleitet von Musik und Moderation, in Richtung Meer - und Schiffen winken ist dann geradezu Pflicht. Die Flaniermeile zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie ist am Sonntag ab 11 Uhr und bis 20 Uhr geöffnet, der Blue Port Hamburg leuchtet noch bis einschließlich 21. September.

