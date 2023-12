Flugverkehr am Münchner Flughafen bis Sonntagmorgen eingestellt

Der Flugverkehr am Münchner Flughafen bleibt voraussichtlich bis Sonntagmorgen eingestellt. Grund dafür sind die anhaltenden starken Schneefälle seit Freitag, wie der Flughafenbetreiber mitteilte.

Die Unterbrechung des Flugbetriebs soll bis voraussichtlich sechs Uhr morgens andauern. Passagieren wird "dringend empfohlen", am Samstag nicht zum Münchner Flughafen zu reisen und sich für Sonntag vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Airline über den Satus ihres Fluges zu informieren. Auch der Weihnachts- und Wintermarkt am Flughafen soll infolge der Räumarbeiten geschlossen bleiben, so der Betreiber.

Quelle: dts Nachrichtenagentur