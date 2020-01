Geförderter Freiwilligendienst im Ausland: Bewerbungen für Benin, Irland und Spanien bis 31. Januar möglich

Junge Erwachsene von 18 bis 27 Jahren, die für eine Zeit im Ausland leben möchten, können sich noch bis zum 31. Januar 2020 bei der gemeinnützigen Austauschorganisation Experiment e.V. für einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) in Benin, Irland oder Spanien bewerben.

Dieser Freiwilligendienst dauert sechs Monate und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Zudem ist in dieser Zeit eine Fortzahlung des Kindergeldes gesichert. Experiment e.V. ist anerkannter Träger des IJFD und bereitet die Freiwilligen sorgfältig auf den Auslandsaufenthalt vor. Bei einer Bewerbung bis Ende Januar ist ein Projektbeginn im August 2020 vorgesehen. Die Einsatzfelder sind vielfältig: Die Teilnehmenden können zum Beispiel in den Bereichen Kinder und Jugendliche, Sozialwesen, Umwelt, Landwirtschaft und Tierpflege tätig werden.

Antonia (siehe Foto) hat sich in Benin in einem Umweltschutzprojekt engagiert, das die Wiederaufforstung der dortigen Wälder zum Ziel hat. In Irland kann man unter anderem in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung mitarbeiten und in Spanien zum Beispiel eine Tierschutzorganisation unterstützen, die sich auf die Rettung von spanischen Windhunden spezialisiert hat.

Die Freiwilligen können sich auf eine sehr vielschichtige Erfahrung freuen: Zum einen helfen sie anderen, indem sie gemeinnützige Projekte unterstützen, gleichzeitig lernen sie viel über sich selbst, vertiefen ihre Fremdsprachenkenntnisse und tauchen intensiv in eine andere Kultur ein. Vor Ort werden sie in einer Gastfamilie untergebracht und haben so direkten Kontakt zur heimischen Bevölkerung und landestypischen Gewohnheiten und Traditionen.

Wer Interesse hat, sich für den Internationalen Jugendfreiwilligendienst mit Experiment e.V. zu bewerben, findet hier weitere Informationen und den Link zum Bewerbungsportal: www.experiment-ev.de/freiwilligendienst/ijfd. Ansprechpartnerin in der Bonner Geschäftsstelle von Experiment e.V. ist Laura Urban (Tel.: 0228 95722-17, E-Mail: [email protected]).

Quelle: Experiment e.V. (ots)