Spiel, Satz und Sieg in Kössen - Ferienregion Kaiserwinkl, Tirol

Tennis kommt nie aus der Mode. Es ist ein Sport für Groß und Klein, Alt und Jung. Tennis beansprucht den ganzen Körper und gleich mehrere Muskelgruppen wie Arme, Beine, Bauch und Rücken. Die Koordination und Motorik wird verfeinert und gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Tennis macht Spaß und ist ein Sport für Körper und Geist!

Spiel, Satz und Sieg heißt es auch im 4-Sterne-superior Wohlfühlresort Peternhof in Kössen. Das Hotel bietet alles, was Tennisbegeisterte wünschen. Zwei Hallenplätze und zwei Freiplätze mit Teppichböden und Granulatbestreuung stehen zur Verfügung. Die hoteleigenen Tennistrainer bringen frischen Wind auf den Court. Egal ob Sie Ihre Technik auf dem Platz auffrischen möchten, in den Tennissport einsteigen oder sich gezielt auf ein Turnier vorbereiten möchten - der Peternhof ist Ihr professioneller Ansprechpartner für alle Tennisbelange. Einzel- und Gruppentrainerstunden, gezielte Vorbereitung auf die Punktrunde oder für Turniere sind ebenso im Repertoire enthalten, wie spezielles Kids-Training und kostenloses Freispiel. Sie müssen sich nicht mal um die Ausrüstung kümmern, denn Schläger und Bälle können kostenlfrei geliehen werden.

Für die Kids gibt es sogar ein eigenes Tenniscamp, denn jeder weiß: Früh übt sich, wer einmal ein Meister werden will! Deshalb wird am Peternhof auch ganz besonders auf den Nachwuchs eingegangen und die Lust auf den Tennissport geweckt und gefördert.

Der Peternhof ist aber nicht nur Ihr Tennishotel in den Bergen, sondern eine Wohlfühladresse der besonderen Art. Umgeben von zahlreichen Bergen, Gebirgsketten und atemberaubenden Landschaften finden Sie inmitten der wunderschönen Ferienregion Kaiserwinkl ein Wellness- und Wohlfühlresort, das seinesgleichen sucht. Direkt an der Grenze zu Bayern - mit dem Blick auf den majestätischen Wilden Kaiser - beeindruckt das Hotel ab der ersten Minute.

In den gemütlich luxuriösen Zimmern und Suiten lässt es sich ebenso gut entspannen, wie in den anderen Bereichen des Hotels. Zum Schwimmen in das Hallenbad oder ins Sportschwimmbecken und danach in den großzügigen SPA-Bereich mit über 3.500 m² Wellness- & Wohlfühlfläche. Im Peternhof gibt es immer einen Ort zum Entspannen und zum Seele baumeln lassen. Im neuen Fit-Well-Chalet erwartet Sie auf 650 m² eine abwechslungsreiche Fitnesswelt der Superlative, die die Lust an der Bewegung bei Jung und Alt in einem sehr exklusiven Ambiente fördert und steigert.

Kulinarisch werden Sie mit dem Besten aus der Region verwöhnt. Frische Zutaten werden hier zu köstlichen Speisen verarbeitet, zauberhaft angerichtet und mit Liebe serviert.

Tennis-Wohlfühlwoche bis 06.11.2022 7 Übernachtungen mit Halbpension inkl. - 3 x 2 Stunden à 60 Min. Tenniskurs (Mo-Fr tägl. zw. 09.00 und 14.00 Uhr nach Vereinbarung) - homogene Gruppen mit 2-4 Personen - Schlagtechnik und Beinarbeit, Taktik und mentales Training - eine Vitalmassage (50 Min.) und ein spezifisches Match-Training - kostenlos freies Spiel neben den Trainingszeiten ab Euro 891,- pro Person je nach Zimmertyp und Saisonzeit. Weiter Informationen unter: www.peternhof.com

Quelle: Wohlfühlresort Peternhof (ots)