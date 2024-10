Neue umweltfreundliche Erlebnisse und exklusive Bonvoy Privilegien im The Westin Resort & Spa Ubud Bali

The Westin Resort & Spa Ubud, Bali erneuert weiterhin sein Gästeangebot mit aufregenden neuen Initiativen, die Nachhaltigkeit und unvergessliche Erlebnisse nahtlos miteinander verbinden. Von der Einführung der stachellosen Bienen von Trigona bis zur Eröffnung des Hydro Haven Hydrokultur-Gartens des Resorts können die Gäste nun auf einzigartige und sinnvolle Weise mit der Natur in Kontakt treten und gleichzeitig als Marriott Bonvoy-Mitglieder von neuen Vorteilen profitieren.

Um seine umweltbewussten Praktiken zu verbessern, stellt das Resort stolz den Trigona-Bienenstock vor, der stachellose Bienen beherbergt, die eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Umwelt spielen. Die Gäste können in diese Initiative eintauchen, indem sie die Bienen bei der Arbeit beobachten, den Honig direkt aus dem Bienenstock probieren und sogar eine Bienenpatenschaft übernehmen. Dieser Honig wird in Wellness-Behandlungen wie Kurkuma-Honig-Jamu und Honig-Peeling integriert, so dass die Gäste während ihres gesamten Aufenthalts in den Genuss seiner natürlichen Vorteile kommen.

Das Westin Resort & Spa Ubud setzt seinen Weg in Richtung Nachhaltigkeit fort und hat Hydro Haven, einen Hydrokultur-Garten, in dem frisches Gemüse für die Farm-to-Table-Restaurants des Resorts angebaut wird, eröffnet. Dieser innovative Ansatz gewährleistet, dass die Gäste frische, lokal angebaute Produkte genießen und gleichzeitig einen umweltfreundlicheren Lebensstil unterstützen.

Um das Gästeerlebnis noch weiter zu verbessern, können Marriott-Bonvoy-Mitglieder jetzt von einem exklusiven Angebot zum Einlösen von Punkten profitieren. Mit einem Rabatt von bis zu 20 % auf Punkte, die bereits ab 25.000 Punkten pro Nacht eingelöst werden können, bietet diese zeitlich begrenzte Aktion erhebliche Einsparungen für Mitglieder, die einen erstklassigen Aufenthalt in der ruhigen Umgebung von Ubud genießen möchten. Das Angebot gilt für Aufenthalte, die bis zum 31. März 2025 gebucht und eingelöst werden.

Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie bitte westinubud.com oder kontaktieren Sie das Reservierungsteam unter [email protected].

Quelle: The Westin Resort & Spa Ubud, Bali (ots)