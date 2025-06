Römer- und Germanentage im Varusschlacht-Museum: Deutschlands größtes Antikenfestival lockt an Pfingsten nach Kalkriese

Pfingsten am 8. und 9. Juni 2025 ist es endlich wieder soweit. Zwei Tage schlagen mehr als 300 Römer- und Germanendarsteller aus ganz Europa im Museumspark Kalkriese ihre Zelte auf und nehmen Jung und Alt mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit - nach mehr als 2000 Jahren mittlerweile friedlich und mit guten Absichten.

Am Feiertagswochenende erwartet Besucherinnen und Besucher bei den Römer- und Germanentagen ein buntes Programm. Dem Museum ist es gelungen 30 Römer- und Germanengruppen für das Großevent zu gewinnen. Darunter sind Darstellende aus Rumänen, Polen, den Niederlanden und die LEG I Italica.

Viele unterschiedliche Aktionen stehen an zwei Tagen auf dem Programm. Höhepunkt ist zweifelsohne der Besuch von Kaiser Tiberius im Römerlager. Mit einer beeindruckenden Parade ehren ihn seine Truppen. Bei der Olympiade der LEGIO XXI RAPAX werden nicht nur Kampftechniken und Marschformationen trainiert, sondern die kurzweiligen Spiele der Legionäre sorgen für Spaß bei Jung und Alt. Auf dem Exerzierplatz zeigen Römer im Training die bekannte "Schildkröte", präsentieren ihre Ausrüstung und demonstrieren ihr Können mit Schwert und Lanze. Beim Katapultschießen mit Bällen können sich Erwachsene, wie Kinder austoben. Wie immer ein Muss für alle kleinen und großen Römerfans: das Legionärstraining für Kinder. Auch die Germanen führen bei Fechtvorführungen ihr Können vor. Beim Schlendern durch die Zeltstadt gibt es an allen Ecken etwas zu entdecken: In der römischen Schule wird konzentriert gelernt, während nebenan die Knochenschnitzerin ihre filigranen Arbeiten feilbietet. Bei den Germanen erfährt man Wissenswertes zum Pfeil- und Bogenbau, zum Hausbau und zur Färberei. Expertinnen und Experten geben Einblicke in die Handwerkskunst der Römer und Germanen. Neben prächtigem Schmuck werden Lederwaren und feine Stoffe verarbeitet. Immer wieder ein Anziehungspunkt: der germanische Schmied mit seinen Aktionen für Kinder.

Auf der Händlerstraße gibt es so einiges zu sehen: schöner Schmuck, handgefertigte Schuhe, germanischer Met - in Kalkriese wird die bunte Kultur der Antike authentisch erfahrbar. Zusätzlich zum kurzweiligen Programm in den Zeltlagern bieten die Kinderprogramme der Museumspädagogik viele Gelegenheiten, das Leben und den Alltag von Römern und Germanen kennenzulernen. Beim beliebten Kleiderprogramm gibt es die Möglichkeit zum Anprobieren, es werden Ehrenkränze gebunden, man kann sich ein Cornu bauen oder eine Fibel biegen. Eine Wissensrallye führt quer durch den Park. Auch die Ausstellung zur Varusschlacht und die Sonderausstellung "BodenSchätze - Geschichten aus dem Untergrund" sind an beiden Tagen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgen neben dem Museumscafé Livia viele Essensstände mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot.

Tickets sind unter www.kalkriese-varusschlacht.de buchbar.

Quelle: VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH (ots)