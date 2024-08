Veranstaltungstipp fürs Wochenende: Maker Faire im HCC Roboter, KI und Quantenphysik hautnah erleben

Von fußballspielenden Robotern bis zum selbst gebauten Quantenmikroskop: Die Maker Faire Hannover lädt Groß und Klein ein, Wissenschaft und Technik spielerisch zu entdecken. Vom 17. bis 18. August präsentieren Maker, Erfinder und Forscher ihre faszinierenden Projekte im HCC. Besucher können an unzähligen Mitmachstationen selbst experimentieren.

"Die Maker Faire zeigt Forschung zum Anfassen", sagt Daniel Rohlfing, Leiter Events und Sales von der Maker Faire. "Hier haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, Roboter zu steuern, Umweltdaten zu sammeln oder in die Quantenphysik einzutauchen." Mit dabei ist das Team "luhbots soccer", das seine autonomen Fußballroboter präsentiert. Zudem gibt es Zahnputzroboter für die Kleinsten, Feuerlösch- und Mülleinsammelroboter, und Besucher können eine robotergestützte Kniegelenk-OP-Simulation ausprobieren. Umherwuselnde R2D2s und ferngesteuerte Wettkampfroboter dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Im Bereich Wissenschaft und Forschung warten weitere spannende Projekte: Das Embedded Robotics Lab (EmRoLab) zeigt in der Niedersachsenhalle praxisnahe Anwendungen von Robotik und Augmented Reality. In der Glashalle lädt das Sky360-Team ein, mehr über die Erforschung unbekannter Luftphänomene zu erfahren.

Umweltbewusste kommen bei der senseBox auf ihre Kosten. Mit dem modularen Bausatz können Besucher Daten selbst erheben und sich in Coding und Citizen Science ausprobieren. Die Make-Redaktion präsentiert ihr innovatives Experimentierkit namens Makey:Lab, mit dem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftgüte gemessen werden kann. Ebenfalls im Fokus: ein Miniaturspektrometer zur Wasseranalyse und das interaktive Wellenbecken zum Thema Küstenschutz. Quantenphysik zum Anfassen gibt es am Stand der Universität Osnabrück: Hier können Besucher ein DIY-Quantenmikroskop bestaunen und faszinierende Experimente erleben.

Zu den eher kuriosen, aber sehenswerten Projekten, gehört das "Steam Bike" und die Feuershow "Watch?!", die der Ingenieur Matthias Vijverman präsentiert: Eine vier Meter hohe mechanische Installation, die kurioserweise weder die Uhrzeit anzeigt noch richtig tickt. Zudem stellt Make-Redakteur Marcus Hansson seine mechanische Straußendame Betty, genannt "The Heartless Beast", vor.

Das Mitmachprogramm auf der diesjährigen Maker Faire ist an 250 Ständen so vielfältig wie nie zuvor und bietet eine breite Palette an MINT-Aktivitäten: Von Minecraft-Programmierung, Basteln von Kameras und VR-Brillen, dem Bau von Solarautos über Anbau von Microgreens, Herstellung von Insektennisthilfen, Färben mit Pilzwerkstoffen, Erforschung von Fischkiemen bis hin zu Löten, Spinnen, Nähen, Schmieden, Papierbasteleien und dem Bau von selbst gemachten Gitarren ist alles dabei.

Im Wissenshub der Maker Faire gibt es verschiedene Vorträge zu den Themen Startups, Maker Mindset, Maker Education an Schulen und Makeathons. Auch das YouTuber-Panel, auf dem sich DIY-YouTuber zum Thema Sponsoren und Monetarisierung austauschen, gehört wie jedes Jahr zum zweitägigen Vortragsprogramm.

Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie betont, dass neben der fachlichen Kompetenzförderung auch das Selbstvertrauen und die Offenheit für Neues gestärkt werde. Steffen Krach, Präsident der Region Hannover und Botschafter der Veranstaltung, wird das Jubiläum eröffnen. Diesjähriger Hauptsponsor ist Basic Solar, die Photovoltaik einfach und günstig machen. Veranstalter ist das Make-Magazin aus Hannover, das zur heise group gehört.

Tickets für die Maker Faire Hannover sind im Onlineshop oder an der Tageskasse (bargeldlos) erhältlich. Das Einzelticket für Erwachsene kostet 19,80 Euro, ermäßigt 15,80 Euro. Familientickets gibt es ab 30 Euro, für Kinder unter 10 Jahren ist der Eintritt frei. Die Veranstaltung öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Über die Maker Faire Hannover: Seit 2013 begeistert die Maker Faire Hannover als Plattform für Inspiration, Kreativität und Innovation Teilnehmer aller Altersgruppen. Die Veranstaltung bringt Technik, Handwerk und Kunst zusammen und hat sich zu einem festen Termin im Kalender der internationalen Maker-Szene etabliert.

Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich hier für das bildstarke Event akkreditieren.

Quelle: Make (ots)