Bahnhof des Jahres 2018: Jury ehrt Bürgerbahnhöfe Eppstein und Winterberg

Nach ausgedehnten Testreisen durch ganz Deutschland hat die Jury in diesem Jahr zwei "Bürgerbahnhöfe" ausgezeichnet, die ihre Qualität einem besonderen Engagement vor Ort verdanken: Der Bahnhof Eppstein im Taunus und der Bahnhof Winterberg im Hochsauerland gewinnen den Titel "Bahnhof des Jahres 2018". Zum 15. Mal in Folge ehrt die Allianz pro Schiene damit die kundenfreundlichsten Bahnhöfe Deutschlands.

Der Bahnhofsneubau im nordrheinwestfälischen Winterberg überzeugte die Jury mit der "Identifikationsqualität, die futuristisch, glasklar und farbenfroh dennoch den Bezug zur Region herstellt". Auf ihrer Fahrt durch Hessen stießen die Bahnhofstester auf einen liebevoll kernsanierten Bahnhof in Eppstein, der im Besitz der Stadt eine Renaissance erlebt. Beide "Bahnhöfe des Jahres 2018" gehen ganz neue Wege in der Bahnhofsnutzung. Als "Bürgerbahnhöfe" bieten Eppstein und Winterberg den eigenen Bürgern Serviceleistungen an, die sonst typischerweise im Rathaus zu finden sind.



Die Jury des renommierten Wettbewerbs besteht aus Vertretern des Fahrgastverbandes Pro Bahn, dem Deutschen Bahnkunden-Verband (DBV), dem Verkehrsclub Deutschland (VCD), dem ACE Auto Club Europa, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Allianz pro Schiene. Um touristische Qualitäten der Bahnhöfe zu bewerten, reisen außerdem Verkehrsexperten des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und der Kooperation "Fahrtziel Natur" mit.

Eppstein: Bürgerbahnhof mit Burg

"Das historische Bahnhofsgebäude von Eppstein fügt sich nach der liebevollen Sanierung vorbildlich ins Stadtbild: Aus grauem Sandstein gefertigt und bis auf die Grundfesten erneuert ist der Bahnhof Eppstein heute eine zentrale Anlaufstelle für Bürger, Ausflügler und Pendler gleichermaßen geworden", lobte die Jury. Die Eppsteiner Bürgerschaft habe sich mit dem neugestalteten Bahnhof eine Perle inmitten der Metropolregion Rhein-Main geschaffen. Besonders überzeugte die Bahnhofstester das vielfältige Nutzungskonzept: Gastronomie, Tourismus und Bürgerservice kommen hier auf kleinstem Raum zu ihrem Recht. "Gemeinsam haben Stadt und Deutsche Bahn hier ein verkehrspolitisches Experiment unternommen, dessen Ergebnis sich sehen lassen kann. Applaus für einen Rathaus-reifen Bahnhof."

Winterberg: Bürgerbahnhof mit Schanze

"Einen 08/15-Neubau hat die Stadt Winterberg mit Bedacht verworfen. Der neue Bahnhof des altbekannten Skiortes Winterberg mit abstrahierter Skisprungschanze auf dem Dach gibt dem Bahnhof einen ganz besonderen Pfiff", urteilten die Bahnhofstester nach ihrem incognito-Besuch in Winterberg. Ähnlich wie Eppstein begeisterte auch in Winterberg das neuartige Bahnhofskonzept. "Bürgerbahnhof steht in Winterberg nicht nur vorne drauf, sondern Bürgerbahnhof ist auch drin. Der Fahrkartenschalter in dieser hellen, aus Holz und Glas geschmackvoll gestalteten Halle, ist zugleich erste Anlaufstelle für das städtische Bürgeramt mitsamt der Volkshochschule", schwärmte die Jury. Kein Wunder, dass um einen solchen Bau herum ein neues Stadtviertel entstehe. "So wächst der Bahnhof aus seiner Randlage in die Stadt hinein. Besser geht es nicht."

Feierstunde in Berlin: Lob für Engagement vor Ort

Der Vorstandsvorsitzende von DB Station & Service, Bernd Koch, oberster Herr über mehr als 5000 Bahnhöfe in Deutschland, lobte das Engagement der Städte und der beiden Bahnhofsmanager, die bei der Deutschen Bahn für Eppstein und Winterberg zuständig sind. "Ausgezeichnet, was hier entstanden ist! Wenn Städte und die DB an einem Strang ziehen, werden aus kleinen Bahnhöfen repräsentative Aushängeschilder. Als Betreiber von rund 5400 Bahnhöfen freuen wir uns sehr über die gelungene Zusammenarbeit, auch bei der Entwicklung des Bahnhofsumfeldes. Die beiden Stationen sind Vorbild für ähnliche Projekte und zeigen, dass wir auch mit kleineren Bahnhöfen bei unseren Gästen punkten können", sagte Koch. Bei der Feierstunde am Freitag in Berlin erhielten Ralf Fielenbach (Deutsche Bahn, Winterberg) und Hartmut Schwarz (Deutsche Bahn, Eppstein) für ihr Engagement bei Um- und Neubau der beiden Bahnhöfe eine Urkunde. Auch die Bürgermeister der beiden Städte, Werner Eickler (Winterberg) und Alexander Simon (Eppstein) wurden von der Jury geehrt.

15 Jahre Bahnhof des Jahres: Gute Bahnhöfe sind eine Gemeinschaftsaufgabe

"In 15 Jahren ist die Jury immer wieder darauf gestoßen, dass ein stimmiges Konzept vor Ort entscheidend für den Sieg ist", sagte Jury-Mitglied Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene am Freitag in Berlin. "Überall, wo das Land, Städte, Gemeinden und die Bahn mit Herzblut zusammenarbeiten, entsteht früher oder später ein Kundenliebling." Diese Erfahrung sei auch 2018 wieder bestätigt worden, sagte Geißler. "In Winterberg und Eppstein waren Kommunen und Bürger frühzeitig beteiligt, als es um die Wiederbelebung ihres Bahnhofs ging. Die Bahn hat Flächen verkauft und gemeinsam mit den Städten das Bahnhofsumfeld geplant. Diese Erfolgsgeschichte eines selbstbewussten Bürgersinnes könnte so manchem Bahnhof eine neue Blüte bringen", sagte Geißler.

Überblick: Groß- und Kleinstadtbahnhöfe unter den Siegern

In den Vorjahren des Wettbewerbs hat die Jury meist einen Großstadt- und einen Kleinstadtbahnhof ausgezeichnet. In diesem Jahr haben die Bahnhofstester erstmals zwei kleine Bahnhöfe in die Exzellenz-Klasse gehoben. Die Siegerbahnhöfe der vorigen Jahre waren 2017: Lutherstadt Wittenberg und Bayerisch Eisenstein, 2016: Stralsund und Steinheim in Westfalen, 2015: Marburg und Obstfelderschmiede/Lichtenhain, 2014: Dresden und Hünfeld, 2013: Göttingen und Oberursel, 2012: Bremen und Aschaffenburg, 2011: Leipzig und Halberstadt, 2010: Darmstadt und Baden-Baden, 2009: Erfurt und Uelzen, 2008: Karlsruhe und Schwerin, 2007: Berlin Hauptbahnhof und Landsberg am Lech, 2006: Hamburg Dammtor und Oberstdorf, 2005: Mannheim und Weimar und 2004: Hannover und Lübben. Zusammen mit Bayern hat das Bundesland Hessen mit fünf Auszeichnungen die meisten Siegerbahnhöfe.

Die Checkliste immer dabei

Mit dem Wettbewerb "Bahnhof des Jahres" prämiert die Allianz pro Schiene seit 2004 jährlich die besten Bahnhöfe in Deutschland. In die engere Wahl kommt nur, wer nach einer festen Kriterienliste am besten auf die Bedürfnisse der Bürger eingeht: Objektive Erfordernisse wie Kundeninformation, Sauberkeit, Integration in die Stadt und Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln sind dabei ebenso entscheidend wie ein eher subjektiver Wohlfühlfaktor. Dass schmutzige Toiletten das Aus bedeuten, versteht sich von selbst.

Quelle: Allianz pro Schiene (ots)