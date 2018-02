Stauprognose für das Wochenende 2. bis 4. Februar: Reisewelle rollt - erste Bundesländer starten in die Winterferien

Am Wochenende wird es voll auf den Routen in die Wintersportgebiete der Alpen und bei genügend Schnee auch in die deutschen Mittelgebirge. Die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten in die Ferien. Für zusätzliche Engpässe auf den Strecken in die Skigebiete sorgen immer mehr Tages- und Wochenendausflügler. Auch auf den Heimreiserouten aus den Wintersportzentren drohen Behinderungen.

Die größten Staustrecken: Großräume Berlin und München

A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck

A 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 93 Inntaldreieck- Kufstein

A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München Auch auf den beliebten Durchgangsrouten der benachbarten Alpenländer ist mit Stau zu rechnen. Besonders betroffen ist Österreich: Die Bundesländer Wien und Niederösterreich haben jetzt auch Ferien. Voll wird es vor allem in den Vormittags- und späten Nachmittagsstunden des Samstags und Sonntags. - Österreich: A 1 West-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13 Brennerautobahn, B 179 Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen

Italien: A 22 Brennerautobahn sowie die Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal und in den Vinschgau

Schweiz: A 2 Gotthard-Route, die A 1 St. Gallen - Zürich - Bern und die Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz. Quelle: ADAC (ots)

