Wer spielt wann? Das erwartet euch Anfang August auf der Brass Wiesn 2025 In gut zwei Wochen wird in Eching o'zapft!

Der Countdown läuft: Vom 31. Juli bis zum 3. August 2025 verwandelt sich der Echinger See erneut in ein Paradies für alle Fans von Blasmusik, bayerischer Lebensfreude und Festivalatmosphäre. Die Brass Wiesn geht in die mittlerweile 11. Runde - und der kürzlich veröffentlichte Spielplan verspricht vier Tage voller Energie, Emotionen und echtem Blech-Beat!

Ein Festival wie kein anderes Über 60 Bands und Künstlerinnen und Künstler auf mehreren Bühnen bringen die Wiesen zum Beben - vom klassischen Blech bis zu modernem Brass-Pop, von alpenländischer Tradition bis urbanem Groove. Die Brass Wiesn bleibt ihrem Charakter treu: authentisch, herzlich und musikalisch vielfältig. Die Brass Wiesn ist weit mehr als nur ein Musikfestival. Sie ist Treffpunkt für alle Generationen - und feiert Volksmusik in ihrer ganzen Bandbreite. Neben den Bühnen-Highlights erwartet alle Festivalfans: Spielplan & Tickets Der vollständige Spielplan ist ab sofort online einsehbar. Die gute Nachricht: Tickets für das Festival sind ebenfalls noch online erhältlich - mit Optionen für Tages-, Wochenend- und Camping-Tickets. Quelle: KonTent Champion (ots)