Das Kärntner Lebensgefühl und seine 6 Gesichter: Das sind die Kärntner Originale 2025/26

Vor acht Wochen startete die Kärnten Werbung gemeinsam mit der Antenne Kärnten den Aufruf zu den „Kärntner Originalen“. Der Aufruf wandte sich an alle Kärntnerinnen und Kärntner im Alter von 14 bis 100 Jahre, die das besondere Kärntner Lebensgefühl verkörpern. Sechs Kärnter:innen haben es geschafft und gewinnen das „Original Kärnten Jahr“ – mit zahlreichen tollen Erlebnissen. Und nicht nur das: sie werden auch Teil der Werbekampagne der Kärnten Werbung 2025/26.

„Rund 500 Nominierte, spannende Geschichten und eine große Portion südliches Lebensgefühl: “Die Resonanz auf unseren Aufruf zur Kampagne „Kärntner Originale“ war überwältigend”, freut sich Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. ”Wir wollen mit dieser Aktion jene Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, die mit ihrem Wesen und ihrem Wirken das unverwechselbare Kärntner Lebensgefühl verkörpern.“, so Ehrenbrandtner. Besonders erfreulich: 70 % der Nominierten wurden von anderen Personen vorgeschlagen – ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr authentische Persönlichkeiten in Kärnten geschätzt werden.

Ehrenbrandtner: „Es ist großartig, dass so viele mitgemacht haben. Alle sind echte Originale und verkörpern das, was die Kärntnerinnen und Kärntner ausmacht: Sie sind Menschen, die mit genießerischer Lebensfreude, mit Gelassenheit und einer liebevollen Lockerheit durchs Leben gehen. Die so sind, wie sie sind – herzlich, echt und unverfälscht – und deren Gesichter, einzigartige Geschichten und Talente die Marke Kärnten lebendig machen. Fünf Finalistinnen und Finalisten wurden durch eine Fachjury gewählt, ein Kärntner Original wurde durch die Community bestimmt. Ich freue mich sehr, dass wir diese sechs Originale heute offiziell vorstellen dürfen.“

Und das sind sie: Die Menschen, die der Marke Kärnten ihr Gesicht geben

Die Top 5 der Fachjury, bestehend aus Storytelling-Expert:innen ,Content-Creatoren, Medien- und Kommunikationsfachleuten sowie der Kärnten Werbung, sind:

Anna über sich: „I bin die Lebensfreude in Person, lieb den Kärntner Schmäh, des oft „zu Laute“. Bin bodenständig, aber trotzdem bunt. Anfoch a Genussmensch, wos des Leben betrifft

Das sagen die Menschen, die Gerhard nominiert haben: Er ist der erste Paragliding-Lehrer Europas und ein wahrer Pionier in dem Sport, der absolute Freiheit bietet und in Kärnten unfassbar gut machbar ist. Absolut gelassen und schlagfertig!

Sigrid: „Ich bin mit Leib und Seele Kärntnerin – weil ich jeden Tag aufs Neue dankbar bin, in diesem Paradies leben zu dürfen. Kärnten ist nicht nur meine Heimat, es ist ein Lebensgefühl, das ich in vollen Zügen genieße!“

So wird Mathias von den vielen Menschen, die ihn nominiert haben, gesehen: „Er ist der absolute Volltreffer. Lebensfreude, Gelassenheit, Kärntner Schmäh und Talent vereint“

Marko über Marko: „Ich liebe es, wenn’s menschelt – wenn man zusammen lacht, gemeinsam genießt oder einfach einen Moment miteinander teilt. Ich bin ein Familienmensch, Läufer, Gastgeber – und vor allem: jemand, der seinen Weg mit Leidenschaft geht“.

Von der Community gewählt wurde:

Die Community über Alexandra: „Schon immer hat sie alle ihre Erlebnisse fotografisch festgehalten, mit Kreativität und Humor bestückt. Als Kärntnerin strahlt sie die pure Lebensfreude aus.

Das „Original Kärnten Jahr“

Auf die Kärntner Originale wartet nun ein spannendes Jahr mit ganz besonderen Erlebnissen: Sie erhalten u.a. Kärnten Card, Kärntner Skipass für die Wintersaison 25/26, Kärnten-Urlaub für 2 Personen, Kabarett-Tickets, Antenne Kärnten Studiokonzert, & Fanbank, Konzertkarten für Veranstaltungen auf der Schlosswiese Moosburg. So können sie selbst ein Jahr lang Kärnten aus vielen verschiedenen Perspektiven hautnah erleben.

In Kärnten sind die Menschen selbst ein wichtiges Urlaubserlebnis

Die sechs ausgewählten Persönlichkeiten erleben aber nicht nur Kärnten hautnah vor Ort, sondern werden auch zentrale Gesichter der Kärnten Werbung für 2025/26 im deutschsprachigen Raum. Ihr Lebensgefühl und ihre Geschichten werden in Text, Bild und Videos festgehalten und über Social Media, Online, aber auch in Print, Hörfunk und im Rahmen von Events transportiert.

Die Kampagne „Kärntner Originale“ ist mehr als eine Werbemaßnahme. Sie ist eine Einladung, Kärnten zu spüren – durch Menschen, die mit Haltung, Humor und Herzlichkeit für ihre Heimat stehen. Denn: Die Sehnsucht nach echten Reiseerfahrungen wächst. Studien wie u.a. des Zukunftsinstituts oder der Österreich Werbung zeigen: Gäste möchten nicht nur reisen, sondern berührt werden. Sie wollen eintauchen – in die Lebensweise, die Kultur, das echte Gefühl eines Ortes. Ehrenbrandtner: „Kärnten hat ein Lebensgefühl, das so besonders ist, dass es unsere Gäste selbst erleben und sich davon anstecken lassen wollen. Genau hier setzen die Kärntner Originale an: Sie machen dieses Lebensgefühl greifbar, lebendig und verbindend. Unsere sechs Kärntner Originale leben das Motto der Kärnten Werbung „Mach, was du liebst“ tagtäglich – ohne es zu müssen, sondern weil es ihrer Natur entspricht. Sie sind keine Models oder Schauspieler, sondern echte, authentische Persönlichkeiten, die für ihre Heimat werben möchten“. Die Kampagne soll nicht nur das Image Kärntens als charmantes Urlaubsziel stärken, sondern auch das Bewusstsein in der eigenen Bevölkerung: Jeder und jede Einzelne in Kärnten ist Teil des touristischen Erlebnisses.

