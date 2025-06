EXPO 2025 in Osaka: Start der Thüringer Ländertage

Mit Beiträgen in der Hauptausstellung des Deutschen Pavillons und einer eigenen Länderstation zeigt der Freistaat Thüringen seit dem 13. April starke Präsenz bei der diesjährigen Weltausstellung EXPO in Osaka (Japan), die unter dem Motto "Designing Future Society for Our Lives" steht. Im Rahmen der Ländertage vom 16. bis 19. Juni 2025 macht ein vielfältiges Programm das Grüne Herz Deutschlands nun für internationales Publikum erlebbar.

Mit den Thüringer Ländertagen gestaltet der Freistaat vier Tage lang die Bühne und das Hauptprogramm im Deutschen Pavillon. Im Fokus stehen die Innovationskraft und wirtschaftlichen Verbindungen Thüringens mit Japan, die Vielfalt und Schönheit des Bundeslandes. "Die EXPO bietet uns eine einmalige Gelegenheit, einem internationalen Publikum die soziale und technologische Innovationskraft Thüringens zu präsentieren", sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John. "Mit einem interaktiven Programm wollen wir die Besucher an den Ländertagen neugierig machen - auf unsere Ideen, unsere Kultur und unseren Beitrag zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft. Wir zeigen, was Thüringen ausmacht - als Standort für Investitionen und Innovationen, als Heimat einzigartiger Kultur und als starker Partner im internationalen Austausch."

Auf der Bühne sorgt der bekannte Moderator und gebürtige Apoldaer Marco Schreyl für eine lebendige Performance. Ein besonderes Highlight ist der weltweit bekannte und vor allem in Japan beliebte Komponist Johann Sebastian Bach, der als charismatischer Botschafter des Freistaats in Erscheinung tritt. In Thüringen hat der gebürtige Eisenacher fast die Hälfte seiner Lebenszeit verbracht; kaum ein Komponist hat so viele andere Musiker beeinflusst wie er. Als Schauspielfigur vor Ort interagiert er mit den Besuchern, lädt zu Selfies ein und begleitet als Gastgeber das Bühnenprogramm. Gleichzeitig ist Bach digital erlebbar: In der Web-App führt er die Gäste interaktiv durch Thüringens reiche Kultur, spannende Zukunftsthemen und kulinarische Besonderheiten.

Unterstützt wird Bach von einem weiteren Botschafter Thüringens, dem Gartenzwerg, der zu den immateriellen Kulturgütern der UNESCO im Freistaat gehört. Obwohl er heute in Gärten auf der ganzen Welt zu finden ist, liegen seine Ursprünge im Herzen Thüringens. Kaum eine andere Figur verbindet Tradition, Handwerkskunst und Humor so charmant wie er. Ein besonderer Programmpunkt ist der "Zworkshop" der traditionsreichen Zwergstatt Gräfenroda, der letzten originalen Gartenzwerg-Manufaktur der Welt, bei dem Besucher eigene Gartenzwerge bemalen können. Im Shop des Deutschen Pavillons sind zudem verschiedene Zwerg-Varianten über die gesamte Expo hinweg erhältlich.

Musikalisch begleitet wird der Auftritt des Freistaats durch den Thüringer Pianisten und Entertainer Felix Reuter mit seinem Programm "Der verflixte Bach". Er spielt keine festgelegten Kompositionen, sondern improvisiert spontan durch 300 Jahre Musikgeschichte. Außerdem sorgt die Band "GOLDEN MARY" mit Rock, Pop, Soul und Rock 'n' Roll für Stimmung und setzt Evergreens gekonnt in Szene.

Japan und Thüringen: eine langjährige Partnerschaft

Die Ländertage verdeutlichen auch die historisch gewachsenen Beziehungen und engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Thüringen und Japan. So verbindet etwa die Photonik-Branche Thüringen eng mit Japan. Seit 2006 kooperiert Jena mit der japanischen Stadt Hamamatsu, seit dem vergangenen Jahr auch mit dem Itabashi-Optikcluster (Tokio), um Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Optik und Photonik gemeinsam voranzutreiben. Netzwerke wie OptoNet e.V. sind treibende Kräfte dieser Zusammenarbeit. Die Carl Zeiss AG etwa pflegt eine über hundertjährige Kooperation mit japanischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Historisch genutzt bereits Ende des 19. Jahrhunderts durch die kaiserlich-japanische Marine, steht die Marke Zeiss heute in Japan für Spitzenprodukte in Medizintechnik, Halbleitertechnologie und High-End-Fotografie.

Die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen spiegeln sich in der dynamischen Entwicklung des Handelsvolumens wider. Die Thüringer Exporte nach Japan haben sich von rund 150 Mio. Euro (2015) auf zuletzt 228 Mio. Euro (2024) deutlich erhöht. Die Importe aus Japan zeigen ebenfalls einen positiven Trend.

Wissenschaftlich ist Thüringen durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Technische Universität Ilmenau eng mit Japan verbunden. Zahlreiche institutionelle Partnerschaften und gemeinsame Forschungsprojekte, etwa in der Optik und Photonik, zeigen die Bedeutung der deutsch-japanischen Kooperation auch im akademischen Bereich.

Der Unternehmer Hans-Georg Kellner realisierte in Japan außergewöhnliche Spielplätze. Zudem erfreuen sich die "Kellner Steckfiguren" in Japan besonderer Beliebtheit. Während der Ländertage wird die Sonderedition "Johann Sebastian, die Bach-Forelle" aus Buchenholz vorgestellt. Die Figur wurde ursprünglich für ein japanisches Dorf entworfen und lädt nun auf der Expo zum Stecken, Staunen und Sammeln ein.

Thüringen im Deutschen Pavillon: Innovationen für eine "zirkuläre" Zukunft

Thüringen punktet in Japan mit technologischen, ökonomischen und sozialen Kreislauf-Innovationen. Im Deutschen Pavillon, der unter dem Titel "Wa! Germany" Ansätze der Kreislaufwirtschaft thematisiert, präsentiert Thüringen im Ausstellungsbereich "Circular Fashion" die besonders nachhaltige Textilfaser Lyohemp® und in der Ausstellung "Circular Economy" den biobasierten und bioabbaubaren Schmelzklebstoff Caremelt® - beides entwickelt vom Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK).

In der "Circular City Gallery" ist das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft" vertreten. Die Initiative des Thüringer Sozialministeriums fördert die Teilhabe älterer Menschen und setzt Maßstäbe im Bereich sozialer Nachhaltigkeit. AGATHE ist 2021 mit 14 Projekten in Landkreisen und kreisfreien Städten gestartet und soll flächendeckend über ganz Thüringen hinweg ausgebaut werden. (www.agathe-thueringen.de)

Zur Expo 2025 in Osaka

Die Expo 2025 findet vom 13. April bis 13. Oktober 2025 auf der Insel Yumeshima im Hafen von Osaka statt. Erwartet werden etwa 28 Millionen Besucher. Die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verantwortet und getragen. Unter dem Titel "Wa! Germany" begrüßt der deutsche Pavillon seine Besucher mit dem zentralen Thema der Kreislaufwirtschaft und innovativen Projekten des Industriestandorts Deutschland. Themenfelder sind etwa zirkuläre Städte, die Reduktion von Emissionen, Zukunftstechnologien oder die Energieversorgung. Die Welt von morgen soll in immersiven Räumen und mit interaktiven Exponaten erfahrbar gemacht werden.

Quelle: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum (ots)