Wasserreich Süden: Baden-Württemberg 2024 in seinem Element erleben

Lebenselixier, Naturgewalt und endliche Ressource: Wasser ist ein kostbares Gut, dem die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit schenken möchte. Denn der Süden gilt als besonders wasserreich: Bedeutende Flüsse sind hier zuhause, Wasserfälle tosen neben stillen Seen, sprudelnde Quellen bringen wertvolles Trink- und Thermalwasser hervor und es ist nie weit bis zum nächsten Wassererlebnis. Mit dem Themenschwerpunkt stellt die TMBW die große Vielfalt im "Wasserreich Süden" vor. Den Auftakt bildet die Urlaubsmesse CMT, die vom 13. bis 21. Januar in Stuttgart stattfindet.

"Wasser ist ein faszinierendes Element, das uns alle bewegt und berührt. Es erfrischt und entspannt, sorgt für Erholung und steht einfach für Auszeit und Urlaub", sagte TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun im Vorfeld der CMT. "In Baden-Württemberg warten Landschaften, die von der Naturgewalt bestimmt und von ihr abhängig sind, Traditionen, die vom Wasser leben, actionreiche Mikro-Abenteuer und kuriose Geschichten rund ums blaue Nass. Mehr als genug gute Gründe, das Thema in den Mittelpunkt unserer Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zu stellen und damit zu Erkundungstouren an neuen Ufern einzuladen."

Radfahrerinnen und Wanderer können die Wasserwelten im Süden auf zahlreichen themenbezogenen Wegen erleben. Etwa auf dem Württemberger Tälerradweg, wo sich breite Flüsse und idyllische Bäche durch die einzigartige Landschaft der Schwäbischen Alb schlängeln. Über die Jahrtausende haben sie sich tief ins Kalkgestein gegraben und zum Teil bizarre Felsformationen hinterlassen, die auch zum Klettern einladen. Wer es noch aktiver mag, schließt sich einer Flusshöhlen-Expedition an oder stürzt sich beim Rafting im Schwarzwald in die Fluten.

Kulturinteressierte erwartet in diesem Jahr ein besonderes Highlight am Wasser: Die UNESCO-Klosterinsel Reichenau feiert mit einer Großen Landesausstellung, Neueröffnungen und Festivitäten ihre Gründung vor 1.300 Jahren. Im Kinzigtal lässt es sich außerdem auf den Spuren der Flößer wandeln und mehr über das alte Handwerk lernen. Oder man begibt sich im nördlichen Baden-Württemberg auf eine literarische Reise mit dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain, der in seiner Erzählung "Bummel durch Europa" mit viel Humor von seinen Erfahrungen an und auf dem Neckar berichtet. Spritzige Erlebnisse mit urbanem Flair versprechen die Städte des Südens, die ihre Lage am Wasser eint.

Genießerinnen und Naturfreunde treffen am Bodensee auf engagierte Menschen, die sich mit viel Herzblut und erfinderischen Projekten für den Erhalt ihrer Heimat einsetzen und den Fokus dabei auf regionale Produkte und nachhaltige Konzepte legen. In Oberschwaben lässt es sich dann beim Spazieren, Baden oder Moortreten so richtig entspannen. Die Kurstadt Bad Wurzach verfügt über das größte intakte Hochmoor Mitteleuropas und beherbergt mit dem Wurzacher Ried eine der bedeutendsten Moorlandschaften im Süden Deutschlands.

Für Familien bietet die Region Stuttgart ein Angebot, bei dem das schlechte Gewissen garantiert zuhause bleiben kann: Bei einer Paddeltour mit dem Öko-Kajak geht's mit viel Spaß im Boot klimaneutral ins Grüne: Mit bester Sicht aufs Bietigheimer Viadukt, können sich Groß und Klein hier einen Wettbewerb liefern, wer den meisten Müll aus der Enz fischt.

"Angesichts so vieler Möglichkeiten müssen wir uns beim Thema Wasser wirklich nicht hinter anderen Destinationen verstecken", so Andreas Braun. "Baden-Württemberg ist Wasserreich durch und durch und bietet so manche erfrischende Überraschung."

Quelle: Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (ots)