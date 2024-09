"Ja, ich will"-Tag mit Romantik auf dem Teich

Planen Sie in den nächsten Wochen einen Heiratsantrag? Sehr gut! Dann drucken Sie diesen Artikel aus der Zeitung schnell aus und verstecken ihn gut, denn die Hansestadt Uelzen hat eine romantische Idee! Am 14. September 2024 verwandelt sich Uelzen in einen Ort der Romantik auf dem Ratsteich: Der Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing lädt alle Verliebten ein, ihre Liebe auf eine ganz besondere Weise zu feiern.

Unter dem Motto "Love is in the air" wird eine originale italienische Gondel, die extra aus dem Norden Deutschlands nach Uelzen gebracht wird, für romantische Gondelfahrten auf dem Ratsteich bereitgestellt. Diese 11 Meter lange und 1,45 Meter breite Gondel, die leer 600 Kilogramm wiegt, wurde in den 1970er Jahren in der renommierten venezianischen Werft Tramontin gebaut. Ihr erster Besitzer war der berühmte Gondoliere "Bombo", der für die VIP-Gäste der Stadt Venedig zuständig war. Anders als die oft fotografierten Gondeln mit roten Polstern ist diese Gondel traditionell mit eleganten schwarzen Polstern ausgestattet - ein echtes venezianisches Original.

Diese besondere Aktion bietet Paaren die Möglichkeit, in einer malerischen Umgebung einen unvergesslichen Heiratsantrag zu machen oder einen besonderen Hochzeits-, Jahres- oder Geburtstag zu feiern. Die 20-minütige Gondelfahrt wird musikalisch durch eine Sängerin begleitet, die mit romantischen Klängen die Atmosphäre perfekt abrundet. Für den Fall, dass der Partner oder die Partnerin unerwartet "Nein" sagt, hält das Stadtmarketing ein kleines "Sorry"-Geschenk bereit.

Interessierte Paare können sich ab sofort beim Stadtmarketing Uelzen melden, um einen exklusiven Termin für ihre Gondelfahrt am 14. September zwischen 11 und 18 Uhr zu reservieren. In der Bewerbung sollte kurz erläutert werden, welcher besondere Anlass gefeiert wird - ob es sich um einen Heiratsantrag, ein Hochzeitsjubiläum oder einen anderen festlichen Anlass handelt. Diese außergewöhnliche Gelegenheit steht Paaren aus ganz Deutschland offen. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, den Besuch in Uelzen mit einem Ausflug in die nahegelegene Lüneburger Heide zu verbinden.

Ein guter Grund, den Partner am 14. September nach Uelzen einzuladen, liefert das Stadtmarketing gleich mit: An diesem Tag findet vormittags der beliebte "Vitalmarkt" Wochenmarkt statt, auf dem regionale Produkte und frische Waren angeboten werden. Am Abend folgt im Schnellenmarktquartier der stimmungsvolle "Abendmarkt", der zum gemütlichen Bummeln einlädt. Während des gesamten Tages flanieren Künstlerinnen und Künstler durch die Straßen der Innenstadt und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Diese vielfältigen Veranstaltungen lassen sich ideal mit einer romantischen Gondelfahrt auf dem Ratsteich kombinieren.

Bewerbungen für die Gondelfahrten und weitere Anfragen können per E-Mail an [email protected] gesendet werden.

"Ich selbst habe meinen Heiratsantrag auf dem Wasser ausgesprochen und weiß, wie besonders ein solcher Moment sein kann. Mit dieser Aktion wollen wir Paaren eine unvergessliche Gelegenheit bieten, ihre Liebe auf eine außergewöhnliche Weise zu feiern.", so Alexander Hass vom Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen.

