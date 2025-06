Südtirol - wo der Bergsommer auf Kunst und Dolce Vita trifft

Zwischen sanften Almen und schroffen Dolomitengipfeln, wo die Zeit langsamer zu ticken scheint und der Alltag in weite Ferne rückt, liegt eine Region, die wie geschaffen ist für alle, die das Urlaubsglück suchen: die Südtiroler Ferienregion Klausen - Barbian - Feldthurns - Villanders.

Hier ist der Sommer mehr als eine Jahreszeit - er ist ein Lebensgefühl. Wenn die Almwiesen in sattem Grün leuchten, die Sonne goldene Flecken auf alte Holzstadel malt und in der Luft der Duft von Bergkräutern liegt, dann ist es Zeit, aufzubrechen. Zu Fuß, auf schmalen Pfaden, vorbei an rauschenden Wasserfällen wie denen in Barbian, hinauf zu den stillen Orten der Einkehr - wie den mystischen Dreikirchen oder dem beeindruckenden Latzfonser Kreuz auf 2.311 Metern, Südtirols höchstem Wallfahrtsort.

Wer die Villanderer Alm betritt, spürt sofort, was echte Bodenständigkeit bedeutet: Kein Lärm, keine Hektik - nur weite Wiesen, sanfte Wanderwege und ein Panorama, das die Seele frei werden lässt. Und wenn dann in einer der urigen Hütten eine dampfende Portion Speckknödel auf dem Tisch steht oder süßer Kaiserschmarren serviert wird, dann ist das nicht nur Kulinarik, sondern Heimat auf dem Teller.

Und doch ist es nicht nur die Natur, die hier berührt - es ist auch die Kultur und die Kunst des Genießens. Ein Tag beginnt auf dem Berg und endet mit Dolce Vita im Tal. Dieses harmonische Zusammenspiel von Naturerlebnis und südländischem Flair prägt den Charakter der Region. Hier muss man nichts tun - aber man darf alles erleben: von Sonnenaufgangswanderungen über Hüttenromantik bis hin zum Aperitivo auf der Piazza in Klausen.

Klausen ist mehr als ein Bergstädtchen - es ist eine Muse für alle Sinne. Schon Albrecht Dürer ließ sich hier auf seiner Italienreise inspirieren, heute spürt man sein künstlerisches Erbe in den Galerien, Ausstellungen und traditionsreichen Gebäuden. Zwischen gotischen Kirchen, alten Bürgerhäusern und charmanten Gassen entfaltet sich eine lebendige Kulturszene, die Raum für moderne Kunst, regionale Handwerkskunst und kreative Begegnungen bietet.

Wer durch die verwinkelten Gassen von Klausen flaniert, erlebt nicht nur Kunst in seiner Echtheit, sondern auch eine Einkaufskultur, wie man sie heute nur noch selten findet: persönlich, regional, mit Herz geführt. In kleinen Boutiquen, traditionellen Handwerksläden und gemütlichen Vinotheken finden sich besondere Stücke, mit Bedacht ausgewählte Produkte, oft handgemacht oder aus der Umgebung. Und wer eine Pause braucht, nimmt Platz in einem der Straßencafés, bestellt einen Cappuccino oder ein Gläschen Eisacktaler Weißwein und schaut dem Leben beim Fließen zu.

Ein Sommer in der Südtiroler Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders erinnert an den Duft von Heu und Kräutern, das Lächeln eines Hüttenwirts und das Gefühl, angekommen zu sein. Wer einmal hier war, nimmt mehr mit als schöne Erinnerungen: Er nimmt ein Stück Südtiroler Lebensgefühl mit nach Hause.

Veranstaltungstipps:

25.06. - 23.07.2025:

"Flonderer Long Mittig", langer Mittwoch beim Archeoparc Villanders mit Musik und kulinarischen Köstlichkeiten

06.07.2025:

"Kulturmeile Gufidaun", Kunsterlebnisse im Freien von 10.00 bis 19.00 Uhr

21. - 23.08.2025:

"Klausen klingt", dreitägiges Musikfestival mit schwungvoller Barock- und Renaissancemusik

Quelle: Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders (ots)