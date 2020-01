Autofahrer tanken wieder billiger: Preisrückgang bei Diesel besonders deutlich

Autofahrer müssen für Benzin und Diesel weniger als in der Vorwoche bezahlen. Besonders kräftig verbilligte sich Diesel. Laut aktueller Auswertung des ADAC sank der Preis für einen Liter angesichts der milden Temperaturen um 2,9 Cent auf durchschnittlich 1,307 Euro.

Ein Liter Super E10 kostet im Bundesmittel derzeit 1,403 Euro, ein Rückgang um 0,4 Cent gegenüber der Vorwoche. Die mittlere Preisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten stieg dadurch wieder auf 9,6 Cent. Was zusätzlich auffällt: Super E10 mit seinem höheren Bioanteil ist im Bundesdurchschnitt nur noch einen halben Cent je Liter billiger als das konventionelle Super (E5). Die Preisgestaltung ist derzeit allerdings uneinheitlich. Es gibt sowohl Anbieter, die die Sorten Super E10 und Super mit der bisherigen 2-Cent-Differenz anbieten, als auch viele Tankstellen mit identischen Preisen für beide Sorten. In seltenen Fällen ist E10 sogar teurer als Super.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr.



Quelle: ADAC (ots)