Im Tal des Kaisers: Ein idyllischer Rundweg um die Langbathseen

Wer vom Alltag abschalten möchte, ist hier genau richtig. Im Tal des Kaisers – im oberösterreichischen Ebensee im Salzkammergut. Zwischen den imposanten Felsmauern des Höllengebirges und Bäumen eingebettet liegen der Vordere und der Hintere Langbathsee. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Der Rundwanderweg führt an den Seeufern beider Seen entlang. Schon Österreichs Kaiser Franz Josef besaß in diesem Tal ein Jagdhaus. Seine in den 1860er Jahren errichtete Jagdvilla diente dem Kaiser als Rückzugsort. Von dort begab er sich in den Wäldern des Salzkammerguts auf die Jagd.

Ehemalige kaiserliche Jagdvilla, Langbathsee

Naturbadeplätze

Es ist ein wunderschöner Ort mit besonderem Charisma. Bei sommerlichen Temperaturen laden hier Naturbadeplätze zum Baden und Verweilen ein. Hier kann man dem Trubel des Alltags entfliehen.

Wunderschöne Naturbadeplätze - Erfrischung im kühlen Nass

Beim Vorderen Langbathsee befindet sich eine öffentliche Liegewiese. Wer sich nicht ins kühle Nass wagen möchte, kann es sich entlang des Weges immer wieder auf Sitzbänken gemütlich machen.

Wunderschöner Rundweg

Der Vordere und der Hintere Langbathsee sind aber nicht nur im Sommer eine Augenweide. Verfärben sich im Herbst die Blätter erstrahlt die Natur hier in den prächtigsten Farben.

Hinterer Lagbathsee: Eingebettet im Höllengebirge



Zeit nehmen und Kraft tanken

Der Rundweg beginnt beim Vorderen Langbathsee, wo sich auch ein großer Parkplatz befindet. Der Weg ist sowohl für Kinderwägen als auch Rollstuhlfahrer geeignet. Am besten nimmt man sich für diese wunderschöne Wanderung Zeit, um die Natur in vollen Zügen zu genießen und Kraft zu tanken.

Traumhaftes Wasser - idyllische Landschaft

Bilder: Langbathsee privat zVg, Jagdvilla Isiwal, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Quelle: AUF1.info