ADAC Stauprognose für das Wochenende 12. bis 14. September 2025

Für das dritte September-Wochenende rechnet der ADAC mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und zahlreichen Staus - besonders in Süddeutschland. Die Ursache: In Bayern und Baden-Württemberg enden dieses Wochenende die Sommerferien. Mehr als 1200 Baustellen bundesweit verschärfen das Verkehrsgeschehen zusätzlich.

Die größte Staugefahr besteht voraussichtlich am:

Freitag (12. September): nachmittags und abends

Samstag (13. September): vormittags

Sonntag (14. September): nachmittags

Besonders staugefährdete Strecken (in beiden Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund

A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt

A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

Die Hauptrouten im benachbarten Ausland sind ebenfalls abschnittsweise belastet. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. Reisende aus und in Richtung Nordeuropa, von und nach Polen, Tschechien und den Niederlanden müssen ebenfalls etwas Geduld aufbringen.

Der ADAC empfiehlt, ausreichend Reisezeit einzuplanen und aufmerksam zu bleiben - eine stressfreie Fahrt gelingt am besten mit guter Vorbereitung und Verkehrsvoraussicht. Wenn möglich, sollten Autofahrer die Stoßzeiten meiden, um den Rückreiseverkehr am Freitag ab 14 Uhr, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu umgehen. Auch wer antizyklisch unterwegs ist, also spätere oder frühere Abfahrten in Erwägung zieht, kann Verzögerungen und Staus aus dem Weg gehen.

Quelle: ADAC (ots)