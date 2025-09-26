21. FESTIVAL OF LIGHTS in Berlin vom 8. bis 15. Oktober

Unter dem Motto "Let's Shine Together" feiert Berlin vom 8. bis 15. Oktober 2025 das 21. FESTIVAL OF LIGHTS. Highlight des diesjährigen Programms ist "Festival of Lights in Concert" - eine exklusive Inszenierung aus Klang und Lichtkunst im Innenraum des Berliner Doms. Die dreidimensionalen Lichtprojektionen wurden zu den Ambient Sounds der Weltklasse DJs eigens für das Dominnere erschaffen.

Den so entstehenden "Dome of Beats and Lights" können Zuschauer bei insgesamt neun Veranstaltungen an fünf Abenden mit Live-Auftritten international renommierter Musiker erleben. Dabei sind klangvolle Namen wie Alle Farben, Monika Kruse, Para con Cuva, Chris Bekker und Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft, die für die "Festival of Lights in Concert"-Reihe in Berlin sein werden.

"Nach einer sehr erfolgreichen Vorpremiere im vergangenen Jahr wird "FESTIVAL OF LIGHTS in Concert" im Berliner Dom zum herausragenden Highlight unseres Programms für 2025. Die Zuschauer waren 2024 so begeistert, dass wir dieses außergewöhnliche Erlebnis in diesem Jahr einem deutlich breiteren Publikum anbieten möchten. Deshalb gibt es nicht nur eine, sondern insgesamt neun Veranstaltungen, bei denen man eine einzigartige Verschmelzung von atemberaubender Lichtkunst und sphärischen Klängen erleben kann. Lichtkunst und Musik sind dabei so aufeinander abgestimmt, dass das monumentale Kirchengebäude buchstäblich zum "Dome of Beats and Lights" wird", hob Veranstalterin und Festival-Direktorin Birgit Zander bei der Vorstellung der Programmhöhepunkte 2025 hervor. Tickets sind online unter www.festival-of-lights.de/inconcert erhältlich. Noch wenige Tage können Interessenten von günstigeren "Early-Bird"-Preisen ab 45 Euro zzgl. Systemgebühr zu einigen Konzerten profitieren.

Festival-Motto "Let's Shine Together" steht für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft

Mit dem Motto "Let's Shine Together" will das FESTIVAL OF LIGHTS weithin sichtbare Zeichen für mehr Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit setzen. Birgit Zander: "Gerade in einer Zeit weltweit wachsender Spannungen wollen wir mit dem FESTIVAL OF LIGHTS 2025 das Verbindende zwischen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mit der Vielfalt der Lichtkunst erzählen wir Geschichten, die Brücken bauen und gleichzeitig die Schönheit Berlins präsentieren. So wird Berlin an rund 40 verschiedenen Orten zur Stätte für Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Denn Licht kennt keine Barrieren und entfaltet seine volle Kraft vor allem, wenn es geteilt und seine Strahlkraft in Gemeinschaft mit anderen Menschen erlebt wird."

FESTIVAL OF LIGHTS-Award 2025 mit 23 internationalen Künstlern aus 14 Ländern

Zu den Höhepunkten des Festival-Programms gehört auch in diesem Jahr der "Festival of Lights Award 2025". 23 internationale Künstler aus 14 Länder präsentieren kreative Interpretationen von Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit auf Berlins berühmtesten Wahrzeichen.

Zum 21. Mal in Folge: Kostenfreier Besuch aller Open-Air-Attraktionen

Dank Partnern und Sponsoren ist der Besuch aller Open-Air-Attraktionen des privat finanzierten FESTIVAL OF LIGHTS seit der Gründung 2005 jedes Jahr kostenfrei - auch 2025 wird das wieder so sein. "Wir freuen uns sehr darauf, Berliner und Gäste aus aller Welt zu faszinierender Lichtkunst und magischen Momenten in Berlin einladen zu dürfen", erklärt Festivalleiterin Birgit Zander.

Große und besondere Partner machen das FESTIVAL OF LIGHTS überhaupt erst möglich

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Festival-Leitung nicht nur die künstlerischen Inszenierungen, sondern auch die Sponsoren- und Partner-Auswahl in besonderer Weise kuratiert. "Uns ist besonders wichtig, dass unsere Partner zu unserem Motto passen und sich entsprechend engagieren", sagte Zander. Zu den Festival-Partnern 2025 gehören große Namen wie Armani Si, Universal Pictures mit "Wicked: Teil 2", Disney mit "Tron: Ares", Pandora, Paramount Pictures mit "The Running Man", KIDDINX mit Bibi Blocksberg, der Potsdamer Platz, die WBM mit dem Nikolaiviertel, die Digitalagentur Berlin, Estée Lauder Companies, Das Center am Potsdamer Platz, THF / Tempelhof Projekt, World Health Summit, Rausch mit dem Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, die Handwerkskammer Berlin, SEBRACON, The Ritz-Carlton Berlin u.v.m.

Das Festivalprogramm finden Sie unter www.festival-of-lights.de/programm-2025

Das gesamte Programm des diesjährigen Festival of Lights, alle Informationen zu Partnern und Gebäuden sowie eine übersichtliche Illuminationskarte finden Sie ab heute unter www.festival-of-lights.de/

Bereits jetzt kann man auf der Festival-Website Tickets der beliebten Lightseeing-Touren buchen. Der zentrale Vermarkter der diesjährigen Lightseeing-Touren ist der Festivalpartner visitBerlin.

Das FESTIVAL OF LIGHTS 2024 wird ermöglicht durch Armani Si, Potsdamer Platz, Universal Pictures mit "Wicked: Teil 2", Disney mit "Tron: Ares", Pandora, Paramount Pictures mit "The Running Man", KIDDINX mit Bibi Blocksberg, die WBM mit dem Nikolaiviertel, die Digitalagentur Berlin, Estée Lauder Companies, Das Center am Potsdamer Platz, THF / Tempelhof Projekt, World Health Summit, Rausch mit dem Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, die Handwerkskammer Berlin, SEBRACON, TV-Turm Alexanderplatz, die Humboldt-Universität zu Berlin, Commerz Real, visitBerlin, Europäisches Parlament, Fischer & Lustig, ASB Wünschewagen, Tiny Space, Bezirksamt Lichtenberg, The Ritz-Carlton Berlin, Metropolitankapitel St. Hedwigs-Kathedrale.

Quelle: Festival of Lights (ots)