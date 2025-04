Im Bayerischen Thermenland sprudeln heilendes Thermalwasser, gute Laune und Gesundheit

Das Bayerische Thermenland ist ein einzigartiges Gesundheits- und Wellnesszentrum im Herzen Europas. Die Gäste schätzen das medizinisch wirksame Heilwasser gepaart mit unzähligen Möglichkeiten an Wellnessanwendungen. Der beliebte Gesundbrunnen liegt in Niederbayern zwischen Donau und Inn, nahe Regensburg und Passau.

Thermalerlebnis auf fast 20.000 Quadratmetern Wasserfläche

Das Bäderquintett Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach steht mit rund 6,5 Millionen Übernachtungen (Stand 2024) auf der Beliebtheitsskala vor allen anderen europäischen Gesundheitsregionen auf dem ersten Platz. Fast 20.000 Quadratmeter Wasserfläche bietet das Bäderquintett des Bayerischen Thermenlandes - das gibt es nirgendwo sonst auf dem Kontinent.

Besondere Wirkstoffkombination

Die einzigartige und legendäre Wirkstoffkombination im Thermalwasser ist dabei seit Beginn der Messungen praktisch unverändert. Die Quellen in den Orten des Bayerischen Thermenlands sind fluoridhaltige Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Thermalquellen - mit einer vielfach nachgewiesenen heilenden und wohltuenden Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat. So ist in den niederbayerischen Bädern deutschlandweit einzigartige Kompetenzzentren der Lehre von Heilquellen und Mooren zur Gesundheitsvorsorge und zur Heilung von Krankheiten entstanden.

Fünf Orte, sieben Thermen, zehn Quellen

Das natürliche Thermalwasser, das sich in sieben Thermen und zahlreichen Hotels genießen lässt, sprudelt aus Quellen in einer Tiefe von bis zu 2.000 Metern. Die Thermalwasservorkommen im Bayerischen Thermenland weisen dabei einzigartige Wirkstoffkombinationen auf. Neben der heilenden und wohltuenden Wirkung des Wassers als Gemeinsamkeit der fünf Thermalkurorte wartet jeder für sich mit einer Besonderheit auf: In Bad Füssing beispielsweise ist in den Quellen besonders viel Sulfid-Schwefel enthalten, der durch die Haut aufgenommen und an erkrankten Körperstellen abgelagert wird. Schwefel gilt als das "Schmiermittel" für menschliche Gelenke und Gelenkkapseln.

Das Bad Griesbacher Thermalwasser zeichnet sich durch einen hohen Fluoridgehalt aus. Die dortige Nikolausquelle nimmt diesbezüglich sogar einen Spitzenplatz in Europa ein. Die Bad Birnbacher Quellen, die mit einer Temperatur von rund 70 Grad an die Oberfläche sprudeln, gehören zu den heißesten Thermal-Mineral-Quellen Mitteleuropas. Bad Gögging, dessen Bädertradition bis in die Römerzeit zurückreicht, besitzt eine einzigartige Kombination von Naturmoor, Thermalwasser- und Schwefelwasserquellen. In Bad Abbach badete einst schon Kaiser Karl V. in dem heilkräftigen Schwefelwasser, das Gäste auch heute genießen.

Immer mehr an Bedeutung gewinnt auch die Prävention: In der Limes-Therme Bad Gögging kann neue Energie getankt und in der Rottal Terme Bad Birnbach Stress nachhaltig abgebaut werden, in der Europa Therme Bad Füssing steigern Gäste ihre Mobilität und in der Wohlfühl-Therme Bad Griesbach die Ausdauer.

Quelle: Tourismusverband Ostbayern e.V. (ots)