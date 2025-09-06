Hanse hautnah: Uelzen lädt zum Mittelalter-Spektakel am 13. und 14. September

Die Hansestadt Uelzen reist zurück in ihre große Vergangenheit: Am Samstag, 13. September, und Sonntag, 14. September 2025 verwandelt sich das Schnellenmarktviertel zum vierten Mal in eine lebendige Bühne der Hansezeit. Beim Hansefest erleben Besucherinnen und Besucher Märkte, Musik, Gaukelei und Handwerkskunst - mitten in der Altstadt.

Historisches Erbe erlebbar gemacht

Uelzen trat 1374 der Hanse bei und richtete 1470 sogar einen Hansetag aus - eine besondere Ehre, die nur wenigen Städten zuteilwurde. Über Jahrhunderte war die Stadt Knotenpunkt wichtiger Handelswege und bekannt für den Export von Leinen, Honig, Wachs und Töpferware. "Um den Stadtmarkenbaustein Hanse stärker in den Fokus zu rücken, veranstalten wir das Hansefest nun jährlich", erklärt Alexander Hass, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS).

Abwechslungsreiches Programm für alle Generationen: Freier Eintritt

Das Hansefest bietet ein vielseitiges Programm:

Zwei Bühnen mit Musik, Jonglage und Gaukelei

Eine Kunsthandwerkergasse mit weiteren Hasestädten in der Schmiedestraße

Eine Händlergasse in der Rademacherstraße

Ein großer Kinder- und Familienhof mit Mitmachaktionen

"Kunstschaffende, Musizierende, Jongleure und Geschichtenerzählende sorgen für Unterhaltung, während Handwerker und Kaufleute ihre Werke präsentieren", so Selcan Coban vom KTS.

Am Sonntagvormittag lädt zudem ein gemeinsames Hansefrühstück auf dem Schnellenmarkt zum Verweilen ein - ganz im Sinne der hanseatischen Gastfreundschaft.

Verkleiden erwünscht - Kostümverleih macht es möglich

Besonderes Highlight: Bürgerinnen, Bürger und Gäste sind eingeladen, selbst in historische Rollen zu schlüpfen. Rund 100 Kostüme - von schlichten Kleidern bis zu prächtigen Waffenröcken - stehen zur Verfügung. "Ob im edlen Gewand durch die Gassen flanieren oder als Handwerksbursche das Markttreiben erleben - verkleidet wird das Hansefest zum besonderen Erlebnis", sagt Coban.

Der Kostümverleih befindet sich in der Lüneburger Straße 24. Die Ausleihe kostet fünf Euro für die Reinigung, dazu kommt ein Pfand von 20 Euro.

Öffnungszeiten:

Freitag, 5. September, 11-12 Uhr

Dienstag, 9. September, 10-11 Uhr und 14-15 Uhr

Mittwoch, 10. September, 10-11 Uhr und 14-15 Uhr

Freitag, 12. September, 11-12 Uhr

Weitere Termine sind nach Vereinbarung unter Telefon 0581 800 6561 möglich.

Uelzen - Hansestadt mit Zukunft

Mit dem Hansefest knüpft Uelzen an seine Tradition an und bringt Geschichte zum Anfassen in die Gegenwart. Seit 2016 trägt die Stadt wieder offiziell den Titel "Hansestadt". Mit der jährlichen Durchführung des Festes wird dieses Erbe gepflegt und zugleich ein lebendiges, familienfreundliches Fest etabliert.

Öffnungszeiten Hansefest:

Samstag, 13. September: 09:30-22:00 Uhr

Sonntag, 14. September: 10:00-18:00 Uhr

Das vollständige Programm ab dem 05. September sowie aktuelle Updates unter: www.Hansefest-Uelzen.de

Über die Hansestadt Uelzen: Die Hansestadt Uelzen mit rund 34.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Herzen der Lüneburger Heide. Bekannt durch den Hundertwasser-Bahnhof, die historische Altstadt und ein vielfältiges Kulturleben, versteht sich die Stadt als lebendiger Ort mit hoher Lebensqualität. Als Mitglied des internationalen Städtebundes "Die Hanse" knüpft Uelzen an eine jahrhundertealte Tradition an und verbindet Historie mit modernem Stadtleben.

Quelle: Stadtmarketing Uelzen (ots)