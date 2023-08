Medizinischer Notfall bei Eurowings – Copilot muss Flugzeug landen

Auf einem Eurowings-Flug nach Frankfurt ist es vor einigen Tagen zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der Kapitän wurde handlungsunfähig – und der unerfahrene Erste Offizier musste die Steuerung übernehmen. Er konnte das Flugzeug sicher und pünktlich landen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Flugzeug der Fluglinie Eurowings Discover auf dem Weg von Heraklion auf Kreta nach Frankfurt am Main ist es zu einem Notfall gekommen. Laut einem Bericht des Fachportals Aviation Herald wurde der Kapitän des Fluges 4Y1205 am 19. Juli handlungsunfähig. Der Erste Offizier musste die Steuerung des Airbus A320 übernehmen und meldete einen Notfall.



Nach der sicheren und pünktlichen Landung des Passagierfliegers wurde der Kapitän mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Erste Offizier bekleidet seine Funktion laut Aviation Herald noch nicht lange.

Einem Bericht des Portals Aero Telegraph zufolge bestätigte Eurowings den Vorfall. Eine Sprecherin erklärte demnach:

"Wir können bestätigen, dass es kürzlich auf einem Eurowings-Discover-Flug zu einem medizinischen Zwischenfall in der Cockpitbesatzung kam."

Der Airbus A320 sei sicher und planmäßig in Frankfurt gelandet. "Alle Passagiere sowie die Besatzung haben das Flugzeug wohlbehalten verlassen."

Quelle: RT DE