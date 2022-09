Nach 30-jähriger Pause eine spektakuläre Feier zum Erntedankfest in Linz

Es ist soweit: Am Sonntag (18. September) veranstaltet die Landjugend Oberösterreich in Linz “das größte Erntedankfest Österreichs.” Die Landeshauptstadt wird an diesem Tag im Zeichen von regionalen Schmankerln, traditionellem Handwerk und österreichischer Landwirtschaft stehen. Mehr als 30.000 Besucher werden dazu erwartet. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Das letzte große Erntedankfest ging vor 31 Jahren in Linz über die Bühne. Daher sei es jetzt höchste Zeit, damit fortzufahren, meint die Landjugend und das Jahr ihres 70-jähriges Bestehen, welches heuer gefeiert wird, sei auch ein idealer Anlass für die Renaissance einer großen Erntedankfeier.

Diese startet ab 10 Uhr in der Linzer City und Domplatz, Pfarrplatz Hauptplatz und Landhauspark werden die Bühnen für die Schmankerlstände von mehr als 70 Anbietern sein. Auch Handwerksbetriebe werden dort ihre Fertigkeiten zeigen. Darüber hinaus dürfen sich die Festgäste, so ist zu hören, über eine schöne Erntedankkrone freuen." Quelle: Wochenblick