Umfrage: Hälfte der deutschen Wohnbevölkerung änderte Urlaubspläne wegen Corona

Eine repräsentative Umfrage für die "ZDFzeit"-Dokus "Sehnsucht Urlaub" und "Sehnsucht Kreuzfahrt" zeigt, dass die Coronakrise die Urlaubspläne der Deutschen für dieses Jahr zum großen Teil verändert hat. Rund zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) hatten für dieses Jahr einen Urlaub geplant - 45 Prozent änderten wegen Corona ihre Pläne, 23 Prozent sind bei ihren Plänen geblieben.

Von den Befragten, die ihre Urlaubspläne wegen der Coronakrise geändert haben, bleiben oder blieben 40 Prozent ganz zu Hause. Weitere 41 Prozent haben sich ein neues Ziel innerhalb oder außerhalb Deutschlands ausgesucht. 17 Prozent haben ihre Reise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, zwei Prozent machten bei der Befragung dazu keine Angabe.

Vor Coronamaßnahmen wie Abstandhalten und Maskentragen ist im Urlaub 2020 niemand gefeit. 41 Prozent der Befragten, die einen Urlaub in diesem Jahr geplant hatten, geben an, dass die Krise die Freude am Urlaub beeinträchtigt. Doch bei der Mehrheit (57 Prozent) kann Corona der Freude auf einen Urlaub nichts anhaben. Vor allem bei Befragten zwischen 20 und 29 Jahren sowie solchen, die älter als 70 Jahre alt sind, überwiegt die Einstellung, sich nicht die Freude am Urlaub nehmen zu lassen. In beiden Gruppen sind rund zwei Drittel dieser Ansicht.

Die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für "ZDFzeit" fand statt, noch bevor Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steigende Infektionszahlen unter anderem auf Reiserückkehrer zurückführte. Fast drei Viertel der Befragten (72 Prozent) glaubten, dass es durch Urlaubsreisen im Sommer 2020 zu deutlich mehr Infektionen mit dem Coronavirus kommen werde.

Auf die Frage, ob man in Zukunft umweltfreundlicher verreisen wolle, sagten fast zwei Drittel der Befragten, dass sie in Zukunft beim Reisen mehr Wert auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit legen wollen.

Datenbasis: Die Ergebnisse der Umfrage basieren auf 1020 Interviews, die am 21. und 22. Juli 2020 telefonisch unter der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt wurden.

