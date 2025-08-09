Sommer in Deutschland mit grünem Raum und Blütentraum: Rückzugsorte in Thüringen zeigen, wie Stadtnatur Erholung schafft

Wenn die Sonne brennt, wird der Park zur Rettung. Der Freistaat hat von diesen "Rettungsangeboten" so einige im Gepäck. Fünf Orte, an denen Thüringen aufblüht und Gäste aufatmen können: Von barocken Schloss- und urbanen Landschaftsparks bis hin zu botanischen Entdeckungsreisen.

egapark Erfurt: Gartenkunst mit Erlebniswelt

Kinderlachen und das Geräusch von spritzendem Wasser, kaum etwas ist verlockender im Sommer. 36 Hektar groß, artenreich bepflanzt und offen für alle Generationen ist der egapark einer der größten Gartenparks Europas und verbindet Spielraum mit Erholung. Die blühende Erlebniswelt mit Wasserspielen, modernen Themengärten, dem Deutschen Gartenbaumuseum und dem größten Spielplatz Thüringens schafft Abkühlung für jedes Alter.

Park an der Ilm, Weimar: Flanieren im Geist der Klassik

Eine Stadt im Park, die Kultur und Natur nahtlos miteinander verbindet. Der Park an der Ilm ist mehr als ein Naherholungsraum. Die weitläufige Anlage verbindet klassische Gartenkunst mit urbaner Lebenskultur. Breite Wege, altehrwürdige Baumbestände und der Flusslauf machen ihn zu einem Klassiker für Flaneure. Ein grüner Streifzug durch die Weimarer Klassik führt vorbei an Goethes Gartenhaus und eindrucksvoller Architektur.

Botanischer Garten Jena: Tropenhaus trifft Stadtrandgrün

Der Botanische Garten ist die grüne Stadtlunge Jenas und der älteste seiner Art in Thüringen. Besonders im Sommer fasziniert das Victoriahaus mit der gleichnamigen Riesenseerose und farbenfrohen Schmetterlingen zwischen tropischen Blättern. Gleich nebenan sorgen die großzügigen Grünflächen des Volkspark Oberaue für individuelle Erholung und Raum für sportliche Aktivitäten.

Geraaue Erfurt: Stadtnatur im 21. Jahrhundert

Moderner geht's nicht, denn die Geraaue ist ein Beispiel moderner Stadtentwicklung und Thüringens größter Landschaftspark. Entlang des Wasserlaufs der Gera bietet sie Raum für Bewegung und Begegnung. Neue (barrierefreie) Wegeführungen und Aufenthaltsbereiche schaffen eine harmonische Verbindung durch die Stadt. Wie an einer grünen Perlenkette reihen sich Elemente aus Terrassen mit Baumhainen, Sitzgelegenheiten, Aktivinseln und Wasserflächen aneinander.

Schlosspark Kromsdorf & Ettersburg: Pücklers Pracht und Parkidylle

Weite Wegeachsen, Blickbeziehungen und liebevoll gestaltete Anlagen machen die beiden Parks im Weimarer Land zu beliebten Zielen für Ausflüge an warmen Sommertagen. Nach Fürst Hermann von Pückler-Muskau ist nicht nur eine beliebte kalte Köstlichkeit, sondern auch der berühmte Pücklerschlag der Ettersburger Schlossanlage benannt. Der Gartenfürst schuf damit eine der schönsten Schlossaussichten in Thüringen.

Noch mehr grüne Impulse?

Die Garten.Impulse Thüringen bündeln rund 30 Gärten in Erfurt, Weimar, Jena sowie dem Weimarer Land und machen Lust auf mehr Grün im Alltag. Sie zeigen, wie stark gepflegte Grünräume zur Lebensqualität beitragen und dass ein Ausflug ins Grüne oft direkt vor der Haustür beginnt. Ein Blick in die Zukunft lohnt sich, denn 2026 wird Leinefelde-Worbis Gastgeberin der Landesgartenschau mit neuen Ideen für Thüringens Gartenkultur.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Orten und Inspirationen unter: garten-impulse.de sowie unter thueringen-entdecken.de.

Quelle: Thüringer Tourismus GmbH (ots)