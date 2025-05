Die Paul Pietsch Classic Rallye tourt jetzt über die Schwäbische Alb und in den Schwarzwald

Die nach ihrem Gründer benannte Paul Pietsch Classic Rallye erweitert in diesem Jahr ihr Programm: Bisher ausschließlich im Schwarzwald unterwegs, touren die Teilnehmenden erstmals auch über die Schwäbische Alb. Zudem rückt das beliebte Event der Motor Presse Stuttgart deutlich näher an den Firmensitz in der Landeshauptstadt heran: Start und Ziel wird an beiden Rallye-Tagen (23. und 24. Mai 2025) die Motorworld in Böblingen sein. Damit haben die Oldtimer-Fans allein dort vier Gelegenheiten, die stilvollen Gefährte zu bewundern.

Mit über 100 Fahrzeugen aus sieben Jahrzehnten zeigt die Paul Pietsch Classic wieder ein spannendes Starterfeld: vom kleinen MG Midget J2 aus dem Jahr 1930 über den stattlichen Rolls-Royce Camargue bis hin zum Supersportler Ferrari F40 mit 478 PS. Außerdem feiert Opel Classic 50jähriges Jubiläum mit dem Manta B, dem "Coupé des kleinen Mannes". Wer nicht nur gucken, sondern mitfahren möchte, muss sich sputen: Es sind nur noch wenige Plätze frei, Infos dazu gibt es auf der Eventseite.

Am ersten Tag führt die Strecke über die Schwäbische Alb, am zweiten dann in den Schwarzwald. Damit verbindet die Tour nicht nur zwei beliebte Naherholungsgebiete Baden-Württembergs, sondern auch die Lebensmittelpunkte des Rennfahrers und Verlegers Paul Pietsch. Unter der Woche widmete er sich in Stuttgart ganz dem Verlag, das Wochenende in Titisee-Neustadt war für die Familie reserviert. Sein Motto "Arbeiten in Schwaben, Leben in Baden" ließ ihn fast 101 Jahre alt werden. Nach seinem Tod 2012 gründeten seine Kinder Dr. Patricia Scholten und Peter Paul Pietsch die Classic Rallye zu seinem Andenken.

Beide sind begeistert von der neuen Strecke, die schon kurz nach dem Start beim Boxenstop Museum in Tübingen Halt macht. Hier ist wieder ein guter Platz für Zuschauer, ebenso wie die nächste Station, die Durchfahrtkontrolle auf Schloss Sigmaringen. Der Schlossherr, Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern, fährt in einem BMW 3.0 CSi von 1973 selbst bei der Rallye mit und ist zudem Gastgeber des Mittagessens im Hotel Karls. Danach geht es weiter durch das Donautal zum "Grand Canyon Oberschwabens" ins Bärenthal. Mehr zum genauen Streckenverlauf und weitere Infos gibt es ebenfalls auf der Eventseite.

Auch die Samstagsetappe durch den Schwarzwald führt über viele landschaftlich reizvolle Straßen und kommt dabei unter anderem durch Freudenstadt, Baiersbronn und Bad Teinach. In der Mittagspause parkt das "rollende Museum" beim Hotel Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach. Der Zieleinlauf in der Motorworld Böblingen ist an beiden Tagen zwischen 16 und 17 Uhr geplant.

Die Paul Pietsch Classic kompensiert wie alle Rallyes der Motor Presse Stuttgart ihren CO2-Fußabdruck über die Organisation Wilderness International. Als Partnerfirmen wird die Paul Pietsch Classic unterstützt von der Hypo Vereinsbank, DEKRA, der Emil Frey Gruppe in Deutschland, Fehrenkötter, dem Autohaus Hagenlocher, Motor Buch Verlag, Tinte im Blut, MOTORWORD Region Stuttgart, Östol, P+K Textil, RETRO Promotion, UNION Glashütte, Württembergische Versicherung und YellowFox.

Quelle: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT (ots)