Asiens spektakulärste Infinity-Pools: Wo Himmel und Wasser ineinanderfließen

Sie sind der Inbegriff von Luxus, verschmelzen scheinbar mit dem Horizont und schenken ein Gefühl grenzenloser Freiheit: Infinity-Pools bilden oft das Herzstück luxuriöser Resorts. Besonders eindrucksvolle Kulissen finden sich in Asien. Mit Blick auf das endlose Blau des Ozeans, tropische Dschungellandschaften oder spektakuläre Skylines wird der Sprung ins kühle Nass zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Asien-Reisespezialist Lotus Travel stellt im Folgenden sechs extravagante Infinity-Pools für alle vor, die nicht einfach nur schwimmen, sondern voll und ganz in die Schönheit der umliegenden Landschaften eintauchen möchten.

Weitere Infinity-Pools mit Wow-Faktor finden Interessierte auf dem Lotus Travel Blog.

Infinity-Pool über den Stränden von Kovalam - Trivandrum, Indien

Hoch über dem berühmten goldenen Sandstrand von Kovalam, am Rande einer Klippe, thront der Infinity-Pool des Niraamaya Retreats Surya Samudra*****. Eingerahmt von Kokospalmen können BesucherInnen hier den Blick über das Arabische Meer schweifen lassen und sich ganz dem schwerelosen Treiben hingeben. Besonders stimmungsvoll erscheint der geschwungene Pool in den Abendstunden, wenn sich die Orange- und Pinktöne der untergehenden Sonne perfekt auf der Wasseroberfläche spiegeln. Neben dem Infinity-Pool ist das Resort an der Südwestküste Indiens vor allem für sein mehrfach ausgezeichnetes Spa mit authentischen Ayurveda-Behandlungen bekannt.

Grenzenlos schweben über dem Dschungel von Bali - Ubud, Indonesien

Kaum ein Ort bietet so viele eindrucksvolle Infinity-Pools wie Bali, oft mit paradiesischem Blick auf Reisfelder oder das Meer. Einer der schönsten findet sich im Viceroy Bali***** in Ubud. In dieser Wellness-Oase mitten in der unberührten Natur des Tals der Könige scheint der Pool nahtlos in das Grün der umliegenden Dschungellandschaft überzugehen. Wer früh aufsteht, kann hier den Sonnenaufgang durch die Baumwipfel beobachten, der exotischen Geräuschkulisse lauschen und die friedvolle Atmosphäre auf sich wirken lassen. Egal, ob Gäste gemütlich schwimmen, einen erfrischenden Cocktail von der Swim-up-Bar genießen oder einfach auf den Sonnenliegen entspannen möchten - jeder hier verbrachte Moment fühlt sich wie eine Flucht ins Paradies an.

In der Stille des Morgens baden - Panchalimedu, Indien

Wer den Tag in absoluter Stille beginnen möchte, findet im Prakriti Shakti in Panchalimedu den idealen Ort: 850 Meter über dem Meeresspiegel eröffnet sich hier vom Infinity-Pool aus ein weiter Panoramablick über die geschwungenen Hügel des südindischen Hochlands. In den frühen Morgenstunden zieht weißer Nebel wie ein sanfter Schleier durch die Täler, während die aufgehende Sonne alles in ein goldenes Licht taucht. Die Ruhe der Natur, die hier in jedem Atemzug spürbar ist, bildet den Kern des Konzepts von Prakriti Shakti. Alle Therapien basieren auf der Kraft der natürlichen Elemente: der reinen Luft, des klaren Wassers und der unberührten Umgebung, ergänzt durch eine ausgewogene, ganzheitliche Ernährung.

Infinity-Pool der Superlative - Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Dubai steht wie kaum eine andere Stadt für Luxus, Extravaganz und futuristische Architektur. Mitten im Herzen der Metropole bekommt "im Wasser schweben" hier eine ganz neue Bedeutung: Auf 100 Metern Höhe verbindet "The Link" die beiden Türme des SIRO One Za'abeel*****. Darauf befindet sich der mit 120 Metern längste schwebende Infinity-Pool der Vereinigten Arabischen Emirate, der einen ungehinderten 360° Rundumblick auf die Skyline der Stadt ermöglicht. The Link selbst ist eine technische Meisterleistung und wurde für seine einzigartige Konstruktion mit dem Guinness World Record als "längstes freitragendes Gebäude der Welt" ausgezeichnet.

Entspannt schwimmen im längsten Außenpool Balis - Nusa Dua, Indonesien

Ganze 60 Meter misst der Infinity-Pool des The Apurva Kempinski Bali*****und ist damit der längste Außenpool Balis.Er bildet das Highlight und Zentrum des Resorts, das wie ein Amphitheater angeordnet ist und dem Element Wasser damit eine besondere Bühne bietet. Hoch oben auf den majestätischen Klippen von Nusa Dua gelegen, eröffnet sich von den Zimmern und auch direkt vom Pool aus ein atemberaubender Blick auf den Indischen Ozean und die umliegenden Palmengärten. Rund um den Pool können Gäste es sich auf Sonnenliegen unter Palmen gemütlich machen oder sich über eine der Rutschen direkt ins erfrischende Nass gleiten lassen.

Tiefes Blau vor endlosem Grün - Hikkaduwa, Sri Lanka

Nur einen Katzensprung vom Indischen Ozean entfernt, hoch über den Regenwäldern Sri Lankas, thront das Haritha Villas & Spa, ein exklusives Refugium nahe Hikkaduwa in der Region Galle. Das gesamte Resort wurde in einem naturverbundenen Design unter dem preisgekrönten Architekten Gary Fell gestaltet - und diese Nähe zur Natur zeigt sich auch am Infinity-Pools des Hauses. Dieser erstrahlt in den Farben des Himmels und steht im perfekten Kontrast zu den darunterliegenden, sattgrünen Tropenwäldern, die sich genau wie der Pool selbst ins Endlose zu ziehen scheinen.

Weitere spektakuläre Infinity-Pools entdecken Interessierte auf dem Lotus Travel Blog. Wer direkt die nächste Asienreise mit einem Poolblick der Extraklasse planen möchte, wird bei Lotus Travel fündig.

Quelle: Fit Reisen Group GmbH (ots)