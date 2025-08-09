Das Museum Wiesbaden feiert die Avantgarde: Expressionismus von Feininger, Münter und Modersohn-Becker bis zu den Blauen Reiterinnen

Vorfreude auf den Herbst bereiten zwei Sonderausstellungen im Museum Wiesbaden, die sich 2025 und 2026 berühmten Künstlerinnen und Künstlern, aber auch vergessenen Positionen des frühen 20. Jahrhunderts widmen.

Mit dem Ende des Sommers beginnt in diesem Jahr die Ausstellung "Feininger, Münter, Modersohn-Becker ... Oder wie Kunst ins Museum kommt" (05.09.2025-26.04.2026). In der Schau wird die bewegte Geschichte der in über 100 Jahren aufgebauten Sammlung der Klassische Moderne des Museums Wiesbaden gezeigt. Bedeutende Expressionisten wie Erich Heckel, Alexej von Jawlensky, Ida Kerkovious und Max Pechstein wie auch selten ausgestellte Künstlerinnen wie Erma Bossi, Elisabeth Epstein oder Ilona Singer warten darauf entdeckt zu werden.

Auch im kommenden Jahr steht die Avantgarde-Bewegung im Zentrum. Nie zuvor widmete sich eine Ausstellung der weiblichen Protagonistinnen der Künstlergruppe "Der Blaue Reiter" gleichwohl Persönlichkeiten wie Wassily Kandinsky oder Franz Marc mit einer Vielzahl von Ausstellungen besprochen und erforscht wurden. Die Schau "Die Blauen Reiterinnen" (23.10.2026-21.02.2027) wirft einen neuen Blick auf das Schaffen der weiblichen Mitglieder der Münchener Künstlergruppe. Mit einer großangelegten Wanderausstellung startet die Schau in Wiesbaden, mit Folgestationen im Paula Modersohn-Becker-Museum in Bremen, der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München sowie der Fondazione Marianne Werefkin in Ascona/CH.

Eine Ausstellung des Museum Wiesbaden in Kooperation mit dem Paula Modersohn-Becker Museum in Bremen und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München sowie der Fondazione Marianne Werefkin in Ascona/CH. "Die Blauen Reiterinnen" werden gefördert durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain und die Ernst von Siemens Stiftung.

Quelle: Museum Wiesbaden (ots)