Übersommern wird neuer Reisetrend

Der zweiwöchige Sommerurlaub bekommt Konkurrenz: Laut einer aktuellen Analyse* der Ferienhausplattform und App FeWo-direkt planen immer mehr Menschen längere Auszeiten - und das bevorzugt in kühleren Regionen.

Wie die Analyse von FeWo-direkt zeigt, ist das Interesse an vierwöchigen Ferienhausaufenthalten in den Sommerferien im Jahresvergleich um 15 Prozent gestiegen. Spanien und Italien gehören zwar weiterhin zu den Favoriten von Langzeiturlaubenden, doch die Konkurrenz aus dem Norden wird größer. Nach vier Wochen Sommerurlaub in Schweden wurde 30 Prozent häufiger gesucht als im vergangenen Jahr, entsprechende Optionen in Dänemark sammelten im Jahresvergleich sogar 35 Prozent mehr Klicks.

"Der Reisetrend Coolcation entwickelt sich weiter", sagt Susanne Dopp, Sprecherin von FeWo-direkt. "Hitzewellen werden häufiger und immer mehr Menschen denken darüber nach, einen Teil des Sommers in Regionen mit angenehmerem Klima zu verbringen. Analog zum Überwintern ist das Phänomen des Übersommerns entstanden."

Nordfrankreich profitiert besonders

Nicht nur Nordeuropa profitiert von Reisenden, die vor der Sommerhitze fliehen. Auch die Ostsee- und Atlantikküste mausern sich im Sommer 2025 zu beliebten Zielen bei Langzeitferiengästen. Die Suchanfragen für Ferienhausaufenthalte von 28 Nächten an der Ostsee liegen laut FeWo-direkt 105 Prozent über denen von vergangenem Sommer. Für vier Wochen Ferienhausurlaub im französischen Département Finistère ganz im Westen der Bretagne hat FeWo-direkt sogar 160 Prozent mehr Suchanfragen registriert.

"Die Lebenshaltungskosten sind in Ländern wie Frankreich niedriger als in Skandinavien", sagt Susanne Dopp. "Das hat in wirtschaftlich schwachen Zeiten ebenfalls Einfluss auf die Wahl des Reiseziels und mag mit ein Grund dafür sein, dass das Interesse an der Bretagne noch stärker gestiegen ist als an Dänemark und Schweden."

Hauptreisezeit August

Die Daten** von FeWo-direkt verraten weiter, dass an den ersten beiden Augustsamstagen dieses Jahres mit besonders viel Reiseverkehr gerechnet werden muss. Der 2. August 2025 ist der bislang am häufigsten gesuchte Anreisetag zwischen Anfang Juli und Ende August. Auch die meisten Langzeitreisenden planen ihre Anreise für den 2. August 2025.

Eine Woche später, am 9. August 2025, tritt den Suchanfragen zufolge die Mehrheit der deutschen Ferienhausurlaubenden die Rückreise an. Bei den Reisenden, die vier Wochen bleiben, wird voraussichtlich der 30. August 2025 der Hauptrückreisetag innerhalb der beiden Sommermonate sein. Ein ebenfalls stark nachgefragter An- bzw. Abreisetag in diesem Jahr ist Samstag, der 26. Juli 2025.

Übersommern im Kühlen: Drei Tipps für die Planung des Ferienhausurlaubs

1. Filter aktivieren und Preisvorteil nutzen

Lange Aufenthalte können sich lohnen. Viele Gastgebende bieten auf FeWo-direkt einen Monatsrabatt an. Ersparnisse von über 650 Euro pro Aufenthalt sind möglich, wenn die Ferienunterkunft für einen Monat oder länger gebucht wird.*** Damit rabattfähige Unterkünfte bei der Suche angezeigt werden, sollte der Filter "Monatsaufenthalt" aktiviert werden.

2. Auf die Ausstattung achten

Wer vier Wochen verreist, der sollte entweder genügend Kleidung einpacken oder darauf achten, dass es im Ferienhaus eine Waschmaschine und einen Trockner gibt. Auch eine gut ausgestattete Küche mit Herd und Backofen ist sinnvoll. Restaurantbesuche können auf die Dauer das Budget belasten. Selbstkochen ist in den allermeisten Fällen die günstigere Option.

3. Unter der Woche anreisen

"Der Samstag ein klassischer An- bzw. Abreisetag", sagt FeWo-direkt-Sprecherin Susanne Dopp. "An diesem Tag muss man generell mit erhöhtem Reiseaufkommen rechnen. Wer Stau umgehen möchte, der sollte idealerweise dienstags oder mittwochs anreisen. An diesen Wochentagen checken die wenigsten Gäste in ihre Ferienhäuser ein."

* Die Analyse basiert auf den Suchanfragen für Aufenthalte von 28 Nächten im Juli und August 2025, die zwischen dem 01.01.2025 und 30.04.2025 auf FeWo-direkt eingegangen sind. Die Suchanfragen wurden mit den entsprechenden Vorjahresdaten verglichen.

** Die Angaben basieren auf den Suchanfragen im Juli und August 2025, die zwischen dem 01.01.2025 und 30.04.2025 auf FeWo-direkt eingegangen sind.

*** Trifft nur auf ausgewählte Ferienunterkünfte zu. Das durchschnittliche Sparpotenzial liegt bei 687 Euro.

Quelle: FeWo-direkt (ots)