Stauprognose für 14. bis 18. August: Heimreiseautobahnen weiter dicht

Autofahrer auf dem Weg aus dem Urlaub nach Hause werden sich auch an diesem Wochenende von einem Stau zum nächsten quälen. In Sachsen, Thüringen und Teilen der Niederlande enden in Kürze die Sommerferien.

Der Reiseverkehr in Richtung Urlaub ist aber ebenfalls noch nicht abgerissen, zumal die drei bevölkerungsreichen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen noch einige Wochen Ferien haben. Durch den Feiertag Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, in großen Teilen Bayerns und vereinzelt im Saarland, erhält der Reiseverkehr zusätzlich Schwung. Mancher Arbeitnehmer dort verlängert sein Wochenende um den Brückentag, Freitag, 16. August, und startet ab Mittwochnachmittag, 14. August, zu einem Kurztrip. Die Rückkehrer dürften sich am späten Sonntagnachmittag unter die Urlaubsheimkehrer und Berufspendler mischen. Insgesamt liegen die Stauspitzenzeiten des Wochenendes am Freitag von 13 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.



Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee



A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen



A 2 Hannover - Dortmund



A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln



A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck



A 5 Basel - Karlsruhe - Hattenbacher Dreieck



A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg



A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover - Hamburg



A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg



A 9 München - Nürnberg - Berlin



A 10 Berliner Ring



A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach



A 93 Inntaldreieck - Kufstein



A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen



A 96 München - Lindau



A 99 Umfahrung München

Noch ein Hinweis für Autofahrer auf dem Weg nach Österreich: Auf der Inntalautobahn A 93 finden am Freitag Lkw-Blockabfertigungen statt, die sich auch auf den PKW-Verkehr auswirken.

Im benachbarten Ausland selbst werden sich die Kolonnen ebenfalls zeitweise nur im Schritttempo fortbewegen. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Entlang der österreichischen Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn ist zudem wegen der Sperre von Ausweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Besonders turbulent dürfte es auf Italiens Fernstraßen werden. Am 15. August wird dort der Feiertag Ferragosto begangen. Ganz Italien tummelt sich rund um diesen Tag in den Küstenregionen. Eine detaillierte Übersicht über die Staufallen im Ausland gibt es unter => bit.ly/adac_staufallen_ausland. Die Wartezeiten an den drei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) dürften wegen des starken Verkehrsaufkommens und der Grenzkontrollen zeitweise mehr als eine Stunde betragen.

Quelle: ADAC (ots)