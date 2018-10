Griechenland ist bei alltours zweitgrößtes Zielgebiet - Erneut zweistelliger Zuwachs im Sommer 2019 erwartet

Griechenland hat sich bei alltours zum zweitgrößten Sommer-Zielgebiet nach Spanien entwickelt. Die Gästezahlen des Reiseanbieters wuchsen in Griechenland in den fünf zurückliegenden Jahren jeweils im zweistelligen Prozentbereich. Auch 2019 will das Unternehmen mit der gesamten Angebotspalette im griechischen Reisemarkt weiter zulegen. Mit seinem erweiterten Angebot spricht alltours alle Zielgruppen gleichermaßen an - von Familien über Paare bis hin zu Singles.

Für das Sommergeschäft 2019 strebt alltours 10 Prozent Wachstum und 340.000 Gäste an. "Dafür haben wir mehr Kapazitäten eingekauft, unser Exklusivangebot ausgebaut und positionieren uns mit dem Zukauf des dritten unternehmenseigenen Hotels auf Kreta", so Willi Verhuven, Vorsitzender der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh. Die alltours Gäste können ihren Sommerurlaub 2019 inzwischen in 731 Hotels (Vorjahr: 651) genießen. Neu ist die Zusammenarbeit mit den Hotelketten Sunshine und Grecotel.

Angebot ausgeweitet

Volumenstärkstes Zielgebiet in Griechenland ist Kreta, gefolgt von Rhodos und Kos. Allein auf Kreta sind die Gästezahlen von alltours im Vorjahresvergleich um rund 20 Prozent gestiegen. Hier hat der Reiseanbieter für die kommende Sommersaison 20 Hotels mehr unter Vertrag genommen. Zum weiteren Wachstum auf Kreta sollen insbesondere die alltourseigenen Hotels beitragen. Neben dem allsun Hotel Zorbas Village und dem allsun Hotel Carolina Mare ist geplant, auch das jüngst erworbene Malia Beach künftig als allsun Hotel zu führen. Auf Kos investiert alltours in den Neubau zweier Designhotels, die rechtzeitig zur Sommersaison fertig werden. Neu im Programm sind die Insel Kefalonia und die Halbinsel Peloponnes mit den beiden Zielflughäfen Araxos und Kalamata. Neben den großen griechischen Inseln hat alltours auch auf den kleineren Inseln im Ägäischen, Ionischen und Kretischen Meer, die überwiegend direkt angeflogen werden, sein Hotelangebot ausgebaut.

Qualität exklusiv buchen

alltours ist mit allen unternehmenseigenen Hotelmarken stark in Griechenland vertreten: So können die Urlauber beim Veranstalter zwischen den Exklusivmarken allsun, alltoura, Family & Friends sowie sunline und Luxmar wählen. Mehr als ein Drittel der alltours Gäste in Griechenland verbrachten 2018 ihren Urlaub bereits in einem exklusiv von alltours angebotenen Hotel. Grundsätzlich stehe die Marke alltours über alle angebotenen Hotels hinweg für einen hohen Qualitätsanspruch zu günstigen Preisen, so Willi Verhuven. "Daher ist es umso erfreulicher, dass die Preise trotz der hohen Nachfrage in Griechenland nur moderat um durchschnittlich 2,5 Prozent im nächsten Sommer steigen werden."

Über alltours

alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit über 1,7 Millionen Gästen in 2017/2018 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.

Quelle: alltours flugreisen gmbh (ots)