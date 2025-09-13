Bundesweite Veranstaltungen zu den Deutschen Waldtagen 2025 unter dem Motto "Gemeinsam! Für den Wald."

Jährlich rund um das dritte Septemberwochenende laden anlässlich der Deutschen Waldtage Forstleute, Waldbesitzende, Vereine und viele weitere waldbezogene Akteure zu vielfältigen Veranstaltungen ein. Zum diesjährigen Motto "Gemeinsam! Für den Wald." stehen rund um das Aktionswochenende vom 19. bis 21. September 2025 vor allem Information, Austausch und gemeinsames Engagement für unsere Wälder im Mittelpunkt.

Die Deutschen Waldtage sind eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und finden in Partnerschaft mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR) statt.

Mit viel Einsatz haben die Veranstalterinnen und Veranstalter für die Deutschen Waldtage 2025 deutschlandweit ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht der Austausch über die aktuelle Lage der Wälder vor Ort. Geführte Waldexkursionen, Fachgespräche und Informationsveranstaltungen bieten wertvolle Einblicke in die Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

Darüber hinaus laden bunte Waldfeste, spannende Erlebniswanderungen oder nächtliche Entdeckungstouren zum Mitmachen und Entdecken ein. Künstlerische Angebote eröffnen neue Perspektiven auf die Natur, sportliche Aktivitäten zeigen, wie vielfältig und lebendig unsere Wälder genutzt werden können. Die Veranstaltungen der Deutschen Waldtage richten sich an alle, die sich für den Wald begeistern, sich informieren und engagieren möchten. Ob informativ, spaßig oder mitwirkend - das Programm bietet für alle etwas und zeigt unsere Wälder aus vielen verschiedenen Blickwinkeln.

Auch Angebote rund um das Thema Holz, die im Rahmen der Aktionstage "Holz rettet Klima" stattfinden, sind in der Veranstaltungsübersicht der Deutschen Waldtage zu finden.

Das Ziel der Deutschen Waldtage 2025 ist es, die Bedeutung der Wälder als wichtige Ökosysteme etwa für Biodiversität, Klimaschutz oder auch als Ort der Erholung und Bildung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Denn klar ist: In Zeiten des Klimawandels können wir die vielfältigen Leistungen der Wälder nur gemeinsam erhalten oder stärken. Ob politische Entscheidungstragende, private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, kommunale Forstbetriebe, Naturschutzverbände oder engagierte Bürgerinnen und Bürger - jede und jeder kann einen Beitrag leisten.

Alle Infos zu den Deutschen Waldtagen und die Übersicht aller Veranstaltungen gibt es unter www.deutsche-waldtage.de.

Hintergrund: Die Deutschen Waldtage finden jährlich rund um das dritte Septemberwochenende mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland statt. Auf Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und mit Unterstützung ausgewählter Partner laden Forstfachleute, Waldbesitzende, Kommunen, Forstverwaltungen und -betriebe, forstliche Organisationen und andere mit dem Wald verbundene Akteure in die deutschen Wälder ein. Unter einem ausgewählten Motto wird auf aktuelle Themen rund um das wichtige Ökosystem Wald aufmerksam gemacht. Die Deutschen Waldtage können als Plattform genutzt werden, um in zahlreichen Veranstaltungen anschaulich Wissen zu vermitteln, Akzeptanz zu schaffen und in den Dialog zu verschiedenen Waldthemen zu treten.

