Bahn im Februar wieder etwas unpünktlicher

Die Pünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist im Februar wieder zurückgegangen. 70,7 Prozent der ICE- und IC-Züge hätten ihr Ziel pünktlich erreicht, teilte die Bahn am Freitag mit. Im Januar waren es 73,2 Prozent.

Im Regionalverkehr blieb die Pünktlichkeit mit 92,6 Prozent fast auf dem Niveau des Vormonats, als 92,8 Prozent Regional- und S-Bahnen pünktlich ankamen. "Pünktlich" heißt bei der Bahn - mit maximal 5 Minuten Verspätung.



Auch im Februar habe die Bahn im gesamten deutschen Schienennetz auf Rekordniveau gebaut, hieß es vom Staatskonzern zur Entschuldigung. Noch nie habe es an so vielen Stellen im Netz gleichzeitig Baustellen gegeben. Mussten im Februar 2022 noch weniger als ein Drittel aller Fernverkehrszüge Baustellen durchfahren, ist diese Zahl in diesem Jahr deutlich angestiegen: Im Februar 2023 hat fast jeder zweite ICE- oder IC-Zug auf seiner Fahrt eine Baustelle passiert, so die Bahn.

Quelle: dts Nachrichtenagentur